Bank of America raporu Adidas’ı vurdu: Hisselerde sert düşüş

Spor giyim sektörünün önde gelen markalarından Adidas, Bank of America tarafından yayımlanan analiz sonrası borsada sert düşüş yaşadı. Banka, Adidas’a ilişkin yatırım tavsiyesini iki basamak aşağı çekerek "Düşük Performans" seviyesine indirdi. Aynı raporda hedef fiyat 213 eurodan 160 euroya revize edildi. Yeni hedef fiyat, son kapanışa göre yaklaşık yüzde 5’lik bir geri çekilme potansiyeline işaret ediyor.

2027 kâr beklentileri aşağı çekildi

Analizde, Adidas hisselerinde son dönemde görülen toparlanmanın piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandığına dikkat çekildi. Bank of America analistleri, şirketin daha zorlayıcı bir sektör görünümü içinde daha sınırlı bir büyüme temposuna ve tarihsel ortalamalara yakın kârlılık seviyelerine yöneldiğini vurguladı. Bu değerlendirme doğrultusunda, 2027 yılına yönelik kâr beklentilerinin yüzde 7 aşağı çekildiği belirtildi.

Hisselerde sert düşüş

Söz konusu raporun ardından Adidas hisseleri sabah saatlerinde yüzde 6,3 değer kaybederek 159,15 euro seviyesine kadar geriledi. Banka, şirketin önümüzdeki dönemde tek haneli organik satış büyümesiyle yoluna devam edeceğini öngörürken, mevcut büyüme ivmesinin zamanla zayıflayabileceği uyarısında bulundu.