Türkiye’de yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. 6.9 milyar TL’lik bir kara para aklama ağına dahil olduğu iddia edilen Kork’un şirketlerine el konulmuştu.

Bank Pozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

TMSF kayyum olarak atanmıştı

Yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber’in de aralarında bulunduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.