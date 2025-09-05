Banka uyarı SMS'leri göndermeye başladı: Milyonlarca kullanıcının IBAN'ı değişecek!

Enpara.com, QNB Finansbank’tan ayrılarak QNB Group bünyesindeki Enpara Bank A.Ş. çatısı altında faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Bu dönüşümle birlikte milyonlarca müşterinin IBAN numarası değişecek.

Geçiş süreci 12 Eylül’de başlıyor

Sözcü'nün haberine göre; yeni dönem için geçiş 12 Eylül 2025’te başlayacak. İkinci aşama 26 Eylül’de yapılacak ve süreç en geç 10 Ekim’e kadar tamamlanacak. Bu süre zarfında hesap numaraları aynı kalırken, IBAN numaraları güncellenecek.

Müşterilere SMS gönderildi

Banka, değişikliğin başlamasına bir hafta kala müşterilerine SMS göndererek süreci duyurdu. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal zorunluluk olduğu belirtildi.

Eski IBAN’lara yapılan EFT ve SWIFT transferleri 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak. Ancak bunun için kullanıcıların Enpara Cep Şubesi veya internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde, eski IBAN’a gelen transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

Hizmetlerde değişiklik yok

Enpara Bank, masrafsız bankacılık anlayışını sürdürecek.

* EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olacak.

* Enpara kredi kartı aidatsız olarak devam edecek.

* Mevcut banka, kredi ve sanal kartlar aynı numara ve şifre ile kullanılmaya devam edecek.

* Cep şubesi “Enpara Cep Şubesi” adıyla güncellenecek, girişler yine mevcut şifrelerle yapılacak.

Kampanyalar ve ATM kullanımı

Mevcut kampanyalar sürecek ancak “Üç banka, tek ATM” uygulaması sona erecek. Bundan sonra müşteriler yalnızca QNB ATM’lerini ücretsiz kullanabilecek.

Planlı kesintiler olacak

Veri aktarımı nedeniyle bazı günlerde gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanacak. Banka, bu kesintilerden önce müşterilerini bilgilendirecek.

Yeni IBAN bilgileri için hazırlık

Hesap numaraları değişmeyecek olsa da IBAN’ların güncellenmesi nedeniyle müşterilerin düzenli para gönderen kişi veya kurumlara yeni bilgilerini iletmeleri gerekecek.