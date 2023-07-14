Bankacılığın zirvesinden Akbank’a iki önemli ödül

Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödülleri 2023 kapsamında, Akbank son yıllarda gerçekleştirdiği büyük KOBİ atılımıyla “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankacılığı” ödülüne layık görüldü.

Akbank ayrıca 17. kez “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Akbank’ın uluslararası başarısına dair açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Bankamızın 75. yılını kutladığımız bu önemli senede, Euromoney tarafından ‘Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankacılığı’ ve ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçildiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum.

Akbank bugün geldiği noktada her zaman uluslararası ödüllere layık görülen ve bankacılığın geleceğini şekillendiren öncü bir banka. Bu önemli başarılar için kuvvetli yönetim kadromuza, özverili çalışanlarımıza ve bize her zaman güvenen müşterilerimize teşekkür ederim” dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Sektörümüzün en önemli yayınlarından Euromoney’nin düzenlediği Mükemmellik Ödülleri kapsamında bu yıl da önemli başarılara imza attık. Euromoney nezdinde ülkemizi ‘En İyi Banka’ olarak bu kadar uzun bir süre boyunca temsil etmekten de ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.