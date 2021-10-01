Bankalardan Türk Telekom açıklaması

Akbank, Garanti ve İş Bankası; Türk Telekom'un pay sahipleri arasında bulunan LYY A.Ş'ye ait payların Türkiye Varlık Fonu'na devri konusunda herhangi bir işlem bulunmadığını açıkladılar.

KAP'a yapılan açıklamada her üç banka da medyada Türk Telekomünikasyon'un pay sahiplerinin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredileceği yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, "Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bankamız, söz konusu hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir" denildi.

Bloomberg'de dün yer alan kaynaklara dayandırılan bir haberde Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un çoğunluk hissesini almak istediği belirtilmişti.