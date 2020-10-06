Bankalarla tekrar masada: Doğuş'tan yeni birleşme

06 Ekim 2020

Kerim ÜLKER

Bankalarla geçen yıl 2.3 milyar euroluk yapılandırmaya giden Doğuş Holding, bir yandan borcunun ertelenmesi için görüşmelerde bulunurken bir yandan da şirket içi evliliklerine devam ediyor.

2019'da da birleşme olmuştu

Geçen yıl Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri şirketinin Doğuş Holding bünyesine girmesinin ardından bu kez Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi, Doğuş Holding ile birleşti.

Yapılan açıklamada, "Yüzde 100 iştirakimiz olan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi unvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca şirketimize devri işlemi 2 Ekim 2020 itibariyle tescil edilmiş bulunmaktadır" denildi.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Portföyünde D-Ofis Maslak, Doğuş Center Etiler, Gebze Center gibi projeler bulunuyor.