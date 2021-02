Bankpozitif'te ortaklar hisselerini satıyor

Takip Et

Bankpozitif, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada bankanın ortakları Tarshish ve C Faktoring, Bankpozitif'de sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile anlaşmaya vardığını duyurdu.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Bankpozitif açıklaması şöyle:

"Bankamız ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve C Faktoring A.Ş., Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de (Banka) sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile 9 Şubat 2021 tarihinde anlaşmaya varmıştır.



Yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar alıcı tarafından BDDK'nın ve ana ortağımız Tarshish tarafından ilgili İsrail otoritesinin onayının alınması gerekmektedir."