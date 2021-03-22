Bantboru, 3 üretim tesisinde güneş enerji santrali kuruyor

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Bir milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek ve bu yıl içerisinde devreye alınacak projeyle, Bantboru’nun tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketiminin yüzde 35’i güneş enerjisinden elde edilecek.

15 bin metrekare çatı alanı



Bantboru CEO’su Sinan Gider, “Dünya genelinde rekabetçiliğin ve kalitenin en çok ön planda olduğu, iki önemli sektörde OEM firmalarına yönelik ürünlerimizle küresel üretim programlarının iş ortağıyız. Arjantin’den Çin’e uzanan bir coğrafyada, 23 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Kendi Ar-Ge ve teknoloji gücümüzle geliştirdiğimiz ürünlerle, küresel rekabetin Türk oyuncusuyuz” dedi. Güneş enerji santralleri yatırımlarının, temiz enerji kullanımıyla çevre sürdürülebilirliğine, maliyet avantajıyla da rekabetçi performanslarına katkı sağlayacağını vurgulayan Sinan Gider, “MY Enerji Solar işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz GES projesinde, Türkiye’nin lider güneş enerji çözümleri sağlayıcısı ELİN güneş panelleri kullanılıyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ve İzmit Köseköy’de yer alan 3 üretim tesisimizde, yaklaşık 15 bin metrekare çatı alanı üzerine kurulacak sistem, Bantboru’nun yıllık 8,5 milyon KW düzeyindeki enerji ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayacak” diye konuştu.

2020’de UN Global Compact imzacısı oldu



Şirketin kendi Ar-Ge ve teknoloji gücüyle geliştirdiği ürünlerin, dünyada üretilen her 100 araçtan 4’ünde, fren, debriyaj ve yakıt sistemleri gibi kritik noktalarda kullanıldığını, beyaz eşya endüstrisinde de Türkiye’nin ve dünyanın önemli OEM üreticileri ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Sinan Gider, sosyal sorumluluk alanında da küresel inisiyatifl erde yer aldıklarını kaydetti. Gider, “Toplumsal fırsat ve cinsiyet eşitliğine verdiği önem doğrultusunda kurulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Bantboru, 2020 yılı sonu itibarıyla da dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact imzacısı oldu” dedi.