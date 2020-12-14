Bantboru, küresel pazarda payını ikiye katlamaya hazırlanıyor

Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olan Bantboru, COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilen Auto Expo Türkiye 2020 fuarında yerini aldı.

Türk otomotiv endüstrisinin ilk dijital 3D fuarı olma özelliği taşıyan Auto Expo Türkiye 2020, 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Öte yandan, 3D özellikli sanal sergi alanları, 2021 yılı Haziran ayına dek dijital ortamda ziyaretçilere açık olacak. Türkiye otomotiv endüstrisinin önde gelen 55 kuruluşunun katılımı ile gerçekleşen Auto Expo Türkiye 2020, firmalara sanayi ve ticari iş birliklerini geliştirme ve yeni iş birlikleri kurma imkanı sunuyor.

İhracat gelirlerimiz ciromuzun yüzde 50’si

Faaliyet gösterdikleri pazarlardaki güçlü pozisyonlarını korurken; küresel pazarda marka bilinirliğini ve markalı satışları artırma stratejisiyle hareket ettiklerini ifade eden Bantboru CEO’su Sinan Gider, “İhracat gelirlerimiz, ciromuzun yüzde 50’sini oluşturuyor. 2017 yılında dahil olduğumuz “Turquality” marka destek programının da gücüyle, Rekabetçi Performans kurum kültürümüz doğrultusunda küresel adımlarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz. Avrupa’dan Hindistan’a uzanan bir coğrafyada, 23 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat faaliyetlerimizi merkezi Türkiye’deki üretim ve yönetim tesislerimizden ve Almanya’daki depomuzdan yönetiyoruz” dedi.

Bantboru’nun Auto Expo Türkiye 2020’de otomotiv sektörüne yönelik Fren borusu, Fren Kaliper Borusu, Debriyaj borusu, Çift katlı Bakır Kaynaklı Çelik Boru ve Direksiyon borusu ürünlerini tanıtacağını söyleyen Sinan Gider, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dünyada üretilen her 100 araçtan 4’ünde, Bantboru’nun kendi Ar-Ge ve teknoloji gücüyle geliştirdiği ürünleri kullanılıyor. BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi küresel otomotiv üreticilerinin en önemli programlarında iş ortağı olarak yer alıyoruz. Soğutma sektöründe ise, Ar-Ge ve teknoloji gücümüzle kendi geliştirdiğimiz ürünlerle, BSH (Bosch Siemens Hausgerate), Arçelik, Uğur Soğutma ve Bundy Refrigeration gibi markalarla iş birliği yapıyoruz.”

Bantboru küresel pazarda payını ikiye katlamaya hazırlanıyor

Pandemi önlemleri kapsamında dijital olarak Auto Expo Türkiye 2020’de var olan ve potansiyel müşterileri ile iletişim kurmayı, ihracatı artıracak yeni iş birlikleri imkanı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Sinan Gider, "İnsanlığın bugüne dek karşılaştığı en büyük sağlık ve ekonomik sürdürülebilirlik tehdidi olarak değerlendirilen COVID-19 pandemisi, dünya çapında tüm sektörlerde, tüm şirketlerde olduğu gibi, Bantboru bünyesinde de ciro ve büyüme hedeflerimizi revize etmemizi gerektirdi. Yılın ilk döneminde bir düşüş söz konusu oldu; ancak yeni iş birliklerimizin de devreye girmesiyle 2020 sonuna doğru pozitif ivmelenme yakaladık. Pandemi döneminde kesintisiz devam eden yatırımlarımız, şirketimizin yıllık üretim kapasitesini 80 milyon metre düzeyine çıkaracak. Bunun yanı sıra, OEM’ler için kullanılmak üzere son teknoloji yeni otomasyon sistemleri yatırımları da gerçekleştirdik. Hali hazırda ciromuzun yüzde 85’ini oluşturan otomotiv sektöründe, yüzde 4 olan küresel pazar payımızı da ikiye katlayacağız. 2021 yılına yönelik hedefimiz, ihracat oranımızı artırmak. Auto Expo Türkiye 2020 katılımımız, bu yönde önemli bir adım oluşturuyor” şeklinde konuştu.