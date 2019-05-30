Bantboru, küresel projelerde yer alıyor

30 Mayıs 2019

Küresel otomotiv üreticilerinin yeni nesil elektrikli otomobilleri de dahil olmak üzere en önemli programlarında iş ortağı olduklarını kaydeden Bantboru CEO’su Sinan Gider, “Küresel ölçekte, üretilen her 100 araçtan dördünde, fren, debriyaj ve yakıt sistemleri gibi kritik noktalarda Ar-Ge ile geliştirdiğimiz ürünler kullanılıyor” dedi.

2017 yılında dahil oldukları Turquality marka programının da katkısıyla global pazarda rekabet ettiklerini söyleyen Gider, “2018 yılında ihracat gelirimizi yüzde 30 artırdık ve yaklaşık 15 milyon euro’luk ihracat yaptık” dedi.

Bu yıla da ihracat odaklı başladıklarını vurgulayan Sinan Gider, “2018’de ağırlık vermeye başladığımız yurtdışındaki çalışmalar sonucunda bu yıl, ciroda ihracatın oranı yüzde 40’tan yüzde 55’e çıkacak” dedi.

2018 yılında, ihracatın da katkısıyla 206 milyon liralık ciroya ulaştıklarını belirten Gider, yıllık ortalama yüzde 36 büyüdüklerini kaydetti.

“Hedef pazar Hindistan’da OEM’lerle işbirliği yapmayı hedefliyoruz”

2017 verilerine göre İSO İkinci 500’de 476’ncı sırada yer aldıklarını kaydeden Gider, yurt içi ve dışında pazarlarını büyütüp, konumlarını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Bu yıl, cirolarını yaklaşık 220 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Gider, yaklaşık 18 milyon euro’luk da ihracat öngördüklerini belirtti.

Avrupa’dan Hindistan’a kadar uzanan bir coğrafyada, 23 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Sinen Gider, ihracat gelirinin cirolarının yüzde 40’ını oluşturduğunu bildirdi.

Hedef pazarlarından Hindistan’da yerel üretim yapan partnerleriyle yaptıkları işbirliği kapsamında 2018’de Hindistan’a ürün sevkiyatına başladıkları bilgisini veren Gider, şunları aktardı: “Teşvik ve alt yapı yatırım projelerinin, bu ülkeyi bir üretim üssü haline getirmesi ve halen yüzde 60 düzeyinde olan otomotiv üretimi kapasite kullanımının, yüzde 80 düzeyine çıkması bekleniyor. Yakın geleceğin önemli otomotiv pazarlarından biri olacağı öngörülen Hindistan’da, yerel partnerimizle işbirliğimizin devamında, üretici iş birlikleriyle büyümeyi hedefliyoruz. Hindistan’da üretim yapan Mercedes, Renault, Suzuki gibi uluslararası OEM’lerin yanında yerel üretim yapan Maruti, Leyland, Tata, Mahindra gibi OEM’lerle iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz.”

5 milyon euro’luk yatırımla kapasitesini artıracak

2007 yılında bünyelerinde oluşturdukları Ar-Ge biriminin 2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Ar-Ge merkezine dönüştüğünü söyleyen Sinan Gider, bu merkezde ürün geliştirme ve üretim teknikleri konusunda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Gider, kendi teknolojileri ve proses inovasyonuyla ürettikleri çift katlı fren borularının, otomotiv alanında ihracat güçlerinin ana motorlarından biri olduğunu ifade tti. Son iki yılda altı ürün için patent aldıklarını bildiren Gider, bunun yanı sıra halihazırda dokuz adet patent başvurularının bulunduğunu belirtti. Gider, “Rekabetçi performans anlayışıyla, proje ortağı olduğumuz firmalara, üretim çevrimleri daha kısa olan, dolayısı ile daha yüksek enerji verimliliği sağlayan, dayanıklı, yenilikçi ürünler sunuyoruz” diye konuştu.

Kapasiteyi artırmak ve daha fazla istihdam olanağı yaratmak için 2018 yılında 5 milyon euro tutarındaki yatırım planlarını devreye aldıklarını söyleyen Sinan Gider, “2019 yılı içinde başlayacağımız söz konusu yatırımla şirketimizin yıllık üretim kapasitesini 80 milyon metreye çıkaracağız ve daha fazla kişiyi de istihdam edeceğiz. 2018 yılında OEM’ler için kullanılmak üzere son teknoloji yeni otomasyon sistemleri yatırımları da gerçekleştirdik. Bu bağlamda, özellikle 2019 ve ilerleyen yıllar için üretim verimliliğimizi en üst düzeye çıkartmayı planlıyoruz” dedi.