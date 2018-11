BANTBORU’nun ihracat değerinde ortalamayı 5'e katladı

07 Kasım 2018

Rekabetçi Performans sloganıyla, kendi alanında dünyanın en önemli 5 kuruluşu arasında yer alan ve kendi sektöründe dünya devi şirketlerle rekabet eden BANTBORU, yüksek katma değerli ihracat gerçekleştiriyor.

Otomotiv ve beyaz eşya üretiminde kritik öneme sahip boru sistemlerinin üretiminde uzmanlaşan BANTBORU’nun Ar-Ge gücü ve kendi teknolojisi ile geliştirip, ürettiği katma değerli ürünler, 2017 yılında KG başı ortalama 5,60 Avro fiyatla ihraç edildi. Bu rakam, Türkiye otomotiv sektörü genelinde ortalama 4,80 Avro, tüm ihracat içerisinde de ortalama 1,20 Avro düzeyinde gerçekleşti.

Kalite, rekabetçilik ve gelişimin her zaman ön planda olduğu küresel otomotiv ve beyaz eşya endüstrilerinde, dünya devi üreticilerin proje ortağı olduklarını belirten BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Kalite, rekabetçilik ve gelişimin her zaman ön planda olduğu küresel otomotiv ve beyaz eşya endüstrilerinde, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üreticilerinin Rekabetçi Performansına, ürün kalitesi ve güvenilirliğine katkı sağlıyoruz. Günümüz küresel otomotiv endüstrisinin ürettiği her 100 araçtan 4’ünde, fren, debriyaj ve yakıt sistemleri gibi kritik noktalarda ürünlerimiz kullanılıyor. BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi küresel otomotiv üreticilerinin, kendi büyümeleri açısından en önemli programlarında iş ortağı olarak yer alıyoruz. Bu programlar arasında yeni nesil elektrikli otomobiller de yer alıyor. Beyaz eşya tarafında ise, AR-GE yeteneklerimiz ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerimizle, BSH (Bosch Siemens Hausgerate), Arçelik, Uğur Soğutma ve Bundy Refrigeration ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Rekabetçi performansla katma değerli ihracat

Kendi bünyesinde oluşturduğu Ar-Ge Merkezi, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “BANTBORU Ar-Ge Merkezi” olarak onaylanan BANTBORU, güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan TURQUALITY® marka programı kapsamında desteğe uygun görülen kuruluşlar arasında yer alıyor.

BANTBORU’nun, Avrupa’dan Çin’e uzanan bir coğrafyada, 23 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Sinan Gider, “İhracat faaliyetlerimizi Türkiye’deki üretim ve yönetim tesislerimizden ve Almanya’daki depomuzdan yönetiyoruz. 2017 yılında dahil olduğumuz TURQUALITY® marka programının da gücüyle, küresel ayak izini genişletecek adımları hızlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz” şeklinde konuştu.

Sinan Gider, devamla şunları söyledi: “Dünya devlerinin, milyonlarca üretim rakamına ulaşan projelerine ‘ürün satışı’ gündeme geldiğinde, kalitemiz ve teknolojimiz sayesinde rakiplerimizle ölçekten bağımsız güçle başa baş rekabet ediyoruz. Rekabetçi Performans gücümüz, kendisini burada gösteriyor. Üretim kalitemiz, teknolojimiz, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini öngörüp, en iyi şekilde karşılamamızı sağlayan esnek, ancak yüksek disiplinli iş modelimiz, BANTBORU’yu ‘ucuz alternatif’ olmaktan çıkarıp, ‘rekabetçi alternatif’ kimliğine büründürüyor. Müşterilerimiz, bizimle çalıştıklarında maliyetin çok ötesinde avantajlar elde edeceklerini biliyorlar. Rekabet oyununu, fiyat değil, fayda bazlı kuruyoruz; yüksek katma değerli ihracatımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz.”