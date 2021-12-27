Banvit BRF, 2022’de Çin pazarına girecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Beyaz et sektörünün önemli oyuncularından Banvit BRF, gelecek yıl Çin’e ihracat yapmak için lisansın çıkmasını bekliyor. İhracatlarının son iki yıldır yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildiren Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz, üretimin yüzde 20’sini ihraç ettiklerini, en büyük pazarlarının ise Kuzey Irak olduğunu bildirdi.

İran, BAE, Katar, Kuveyt, Singapur, Hong Kong’un da son dönemde önemli pazarları arasında yer aldığını dile getiren Gündüz, “Şu an henüz lisansımız çıkmadı ama Çin önemli bir pazar ve oraya girmeye çalışıyoruz. Pazarda yer almak için gerek Çin Ticaret Ataşesi ile gerek bizim taraftaki yetkililerle görüşüyoruz. Umuyorum 2022’de bu izin çıkar. Önemli gördüğümüz Japonya pazarında da ihracatımızı geliştirmeyi düşünüyoruz. Çin ve AB pazarının açılması sektör açısından olumlu olacaktır.” dedi.

Üretim kapasitelerinin 2016’da 305 bin ton olduğunu ve üretimi her yıl yaklaşık yüzde 3 oranında büyüttüklerini söyleyen Gündüz, 2020 yılında ise 373 bin tona ulaştıklarını bildirdi.

Sera gazı salımını 2040’ta sıfırlayacak

Banvit BRF’nin sürdürülebilir bir dünya için sera gazı salımlarını “Net Sıfır”a indirmek hedefi doğrultusunda çalışmalarına ve yatırımlarına hız kazandırmaya başladığını kaydeden Gündüz, global şirketleri BRF’in sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını Türkiye’de de uygulamaya koyduklarını aktardı. Temmuz ayında ortaya koydukları yeni küresel taahhütleriyle tüm üretim zincirlerindeki sera gazı salımlarını 2040’a kadar sıfırlayacaklarını ifade eden Gündüz, sürdürülebilirlik alanında geçmişte de yatırım yapan bir firma olduklarını ve bu konudaki yatırımlarının artarak devam ettiğini vurguladı.

Su kullanımını 2025’e kadar yüzde 13 azaltacak

Tüketicilerin üreticilerin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını bilmek istediğini aktaran Gündüz, “Biz de bu bilinçle geçmişten bu yana var olan bazı çalışmalarımızı genişletme kararı aldık. Global firmamızla beraber 2040 yılında karbon salımında net sıfır olma gibi bir hedef koyduk. Tesislerimizde kullandığımız suyun tamamını arıtıyoruz. Bandırma’daki Atık Su Geri Kazanım Tesislerimiz ile yıllık olarak arıtmış olduğumuz suyun ortalama yüzde 45’ini içme suyu kalitesinde geri kazanabiliyoruz. Böylece yaklaşık 5 bin hanenin bulunduğu 20 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık kullanım ve içme suyunu geri kazanmış oluyoruz. 2021 yıl sonu hedeflerimiz içinde tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı, bir önceki yıla oranla yüzde 3 azaltmak yer alıyor. 2025 yılına kadar da bu oranı yüzde 13’e ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını da artırıyor

Diğer yandan tüm süreçlerin iyileştirildiği ve optimize edildiği elektrik ve doğalgaz tasarrufu konusundaki çalışmaların da devam ettiğini bildiren Gündüz, BRF’nin 2030 yılında elektrik kullanımının yüzde 50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama hedefi bulunduğunu aktardı. Söz konusu alanda şu anda 2022 içinde planladıkları yatırımlardan bir tanesinin çiftliklerin ve kuluçkahanelerinin çatılarına güneş panelleri koymak ve ilk etapta hedeflerinin toplam tüketimlerinin yüzde 5’ini bu kaynaktan karşılamak olduğunu ifade eden Gündüz, “Bu yatırımımızı daha planlıyoruz. Rüzgar türbini yapımı için yenilebilir enerji üretiminde uzmanlaşmış bir şirkete yapılan yatırımımız bulunuyor. Diğer yandan sürdürülebilirlik alanında kullandığımız ambalaj malzemesinin yüzde 95’i geri dönüştürülebilir nitelikte. Bunu yüzde 100’e ulaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bandırma, İzmir ve Elazığ’daki üretim tesislerimiz için bakanlık tarafından verilen “Sıfır Atık” belgelerimizi tamamladık. Geçen ay Bandırma bölgesinde 20 bin ağaçlık fidan dikimi yaptık ve bunu her yıl tekrarlayacağız. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Banvit ormanımız ortaya çıkacak” diye konuştu.

İleri işlenmiş ürün kapasitesini 85 bin tona çıkaracak

Bu yılın mayıs ayında 46 milyon dolarlık yeni yatırım kararı aldıklarını hatırlatan Gündüz, söz konusu yatırım ile ileri işleme tesislerinin yaklaşık 65 bin ton olan kapasitesini 85 bin tona çıkaracaklarını duyurdu. Üretimleri içinde ileri işlenmiş ürün oranının yüzde 20’lerde bulunduğuna dikkat çeken Gündüz, “Yeni yatırımla kapasitemiz 2023’ten 2026’ya kadar peyderpey artacak ve ileri işlenmiş ürün oranının da yüzde 20’den 25’lere çıkmasını öngörüyoruz. Ar-Ge konusu bizim işin keyifli tarafı ve bu konuda uzman bir ekibimiz var. Son yıllarda hem şarküteri tarafında tütsülenmiş jumbo sosis, çedarlı sosis, hindi mangal sucuk ve yine tek tek dondurulmuş ürünlerimiz çıktı. Taze ürün tarafına bakıldığında göğüs, kanat, ızgara tava ve baget kategorilerinde tek tek dondurulmuş ve çok güzel ambalaj paketinde bir ürün piyasaya çıkardık. İleriye dönük hedefimiz, 5-6 yıl içinde sadece beyaz etten ziyade Banvit’i bir gıda firması olarak konumlandırmak” açıklamasında bulundu.

RAKAMLARLA BANVİT BRF