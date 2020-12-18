Banvit iki tesisi için "Sıfır Atık" belgesi aldı

Banvit, Bandırma Kampüsü’nde faaliyet gösteren piliç kesimhane tesisi ve İzmir Kampüsü’nde faaliyet gösteren piliç kesimhane tesisi ile yem fabrikası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Sıfır Atık” belgelerini aldı.

Sıfır Atık Yönetmeliği, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefliyor. Atıkları kaynağında ayırım yaparak yönetmelikte renklere uygun toplama kaplarında toplayan ve geri dönüşüm firmalarına gönderen Banvit, gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra denetlenerek belgelendirildi.

Banvit Genel Müdürü Tolga Gündüz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şirketimizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek ve sürdürülebilirlik en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonunda Sıfır Atık belgesi almış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.