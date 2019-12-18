Banvit, sektöründe 8’inci kez en beğenilen şirket seçildi

18 Aralık 2019

Türkiye’nin beyaz et markalarından biri olan Banvit, 8. kez sektörünün en beğenileni seçildi. Capital Dergisi’nin ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi işbirliğiyle, bu yıl 19.’sunu gerçekleştirdiği “İş Dünyası’nın En Beğenilen Şirketleri” 2019 araştırmasında Banvit, 8. kez "Paketlenmiş Et Ürünleri" sektöründe “En beğenilen şirket” ödülüne değer görüldü.

Modern tesislerinde, uluslararası gıda güvenliği standartlarında ürünler üreterek tavuk ve hindi severlere geniş bir portföy sunan Banvit’in başarılarını devam ettireceğini vurgulayan Banvit CEO’su Tolga Gündüz; “Yarım asrı aşkın bir süredir insanımızın damak tadına hitap eden ürünler üretiyoruz. Elde ettiğimiz bu birincilik, yürüdüğümüz yolun doğruluğunun bir sağlaması olduğu gibi, aynı zamanda da geleceğe dair cesaret ve hevesimizi artırdı. Özellikle Capital Dergisi gibi saygın bir yayından böyle bir birincilik gelmesini son derece anlamlı buluyoruz. Banvit olarak ülkemiz gıda sektörü için yüksek katma değer üretmeye devam edeceğiz. Bizi bu ödüle değer gören kıymetli iş dünyası temsilcileri ile bu sonuçta önemli payı olan çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

600 şirket 1400 yönetici katıldı



Eylül - Kasım 2019 tarihleri arasında online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirilen İş Dünyası’nın En Beğenilen Şirketleri araştırmasına farklı sektörlerden, 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.401 yönetici katıldı. Anket, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Araştırma, Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını da ortaya çıkardı.



Bu kapsamda 23 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin öncelikleri hem şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı gözler önüne konuldu.