Banvit’e İş Sağlığı ve Güvenliği ödülü

29 Eylül 2020

İngiltere Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen International Safety Awards 2020’den (Uluslararası Güvenlik Ödülleri) ödül ile dönen Banvit, ayrıca bu konuda aldığı önlemler ve yaptığı çalışmalarla kısa bir süre önce ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Standardı belgesi aldı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 50’den fazla ülkenin başvurduğu, İngiltere Güvenlik Konseyi, başvuruda bulunan tüm şirketlere 25 soruluk bir öz değerlendirme formu gönderiyor. Tüm soruların kanıtlarıyla birlikte yanıtlanmasını isteyen konsey, yaptığı ön eleme sonucunda başarılı bulduğu şirketleri ödül sürecine dahil ediyor. Ön şart olarak şirketlerden son iki yıla dair hayati derecede sınıflandırılan iş kazası yaşanmamış olmasını isteyen İngiltere Güvenlik Konseyi, aynı zamanda şirketlerden iş güvenliği başlığında bir yönetim sisteminin olmasını da bekliyor.

"Markamızı 4 temel değer üzerinde şekillendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit CEO’su Tolga Gündüz, “Banvit olarak markamızı 4 temel değer üzerinde şekillendiriyoruz. Bunlar; kalite, lezzet, sağlık ve güven olarak sıralanıyor. Bu dört öğeyi sağlamanın temel koşulu da insana saygıdan geçiyor. Bu bağlamda İngiltere Güvenlik Konseyi’nin verdiği bu ödülü çok anlamlı buluyorum. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Banvit olarak yaptığımız yoğun çalışmalar ve aldığımız önlemler sayesinde Bandırma, Elazığ ve İzmir entegrasyonlarımızdaki her üretim tesisimiz için geçerli olan, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikamızı aldık. Böylece her çalışanımız, tesislerimize adım atan tüm tedarikçi ve ziyaretçimiz, Banvit’in iş sağlığı ve güvenliği çemberi içinde daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir çalışma ortamında çalışıyor.” dedi.