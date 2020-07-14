Banvit’e ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’

14 Temmuz 2020

COVID-19 ile mücadelede aldığı önlemler ve yürüttüğü çalışmalarla Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) tarafından ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazanan Banvit, aldığı belge ile pandemiyle mücadelede TSE’nin hazırladığı ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları sağladığını da belgelemiş oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Banvit CEO’su Tolga Gündüz, “Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerini takip ederek, üretim hatlarımızdan ofislerimize kadar olan tüm çalışma alanlarımızı COVID-19 mücadelesi kapsamında sürekli dezenfekte ediyoruz. Uygulamalarımızı, başta çalışanlarımız olmak üzere iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutarak yürütüyor, önlemlerimizi titizlikle uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızın, TSE tarafında karşılık bulması ve Banvit’in “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” alması bizler için bir gurur kaynağı oldu.” dedi.

“Yüksek katma değer yaratmayı sürdüreceğiz”

Banvit olarak sahip oldukları sorumlu üretici kimliğinden taviz vermeden çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

“BRF’in global bilgi ve tecrübesini arkamıza alarak, uluslararası standartlarda hijyen sağlayarak, hassasiyetle uyguladığımız önlemlerimizle üretimimize ara vermeden devam ettik. Bu süreçte halkımızın gıdaya sorunsuz olarak ulaşmasını, toplumsal bir sorumluluk olarak gördük. Banvit olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için yüksek katma değer yaratmaya devam edeceğiz.”