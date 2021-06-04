Banvit'ten 228 milyon liralık kredi anlaşması

Banvit, Vakıfbank ile 228 Milyon lira tutarında yatırım kredisi anlaşması yaptı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Bandırma Piliç üretim tesisi ile Bandırma ileri işlem tesisinin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 milyon dolar tutarında yatırım yapılacağı ve bu yatırımın hem şirket öz kaynaklarından hem de yatırım kredisinden finanse edileceğinin kamuya açıklandığı belirtildi.

Bu çerçevede, yatırımın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Vakıfbank ile 228 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım kredisi anlaşmasının yapıldığı bildirildi.