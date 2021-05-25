Banvit'ten üretime yönelik 46 milyon dolarlık yatırım planı

Banvit, Bandırma Piliç Üretim Tesisi ile Bandırma İleri İşlem Tesisi üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 milyon dolar yatırım yapacak.

Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz, konuya ilişkin açıklamasında Bandırma piliç üretim tesisinin kapasitesini yaklaşık yüzde 12, Bandırma ileri işlem tesisinin üretim kapasitesini ise yaklaşık yüzde 40 artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Gündüz, yaklaşık 600 kişiye daha iş imkânı sağlayacaklarını belirtti.

Özkaynaklar ve kredi ile finanse edilecek

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada ise söz konusu yatırımın 2021 yılında başlayacağı ve sonraki iki yıl içinde yatırımın tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada yatırımın, hem şirket özkaynaklarından hem de yatırım kredisinden finanse edileceği ifade edildi.

Banvit hisseleri saat 11.24'te yüzde 1'e yakın primle 59.55 liradan işlem görüyor.