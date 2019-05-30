Barida Makina, yüksek katma değer üretiyor

30 Mayıs 2019

Katma değerli üretim yapan Barida Makina’nın, patent başvurusu yaptığı dört ürünü bulunuyor. Bu yıl da bir Ar-Ge projesi kapsamında geliştirdikleri yenilikçi ürün için patent başvurusunda bulunmaya hazırlandıklarını belirten Barida Makina Ar-Ge Müdürü Cemil Günhan Erhuy, katma değeri yüksek üretim yaparak, ürünlerinin kilogram başına ihracat değerini 82 dolara çıkardıklarını söyledi.

2018’de 16 milyon Liralık Ar-Ge harcaması yaptıklarını kaydeden Erhuy, yıllık cirolarının ortalama yüzde 18’ini Ar-Ge’ye ayırdıklarını vurguladı. Teknoloji sattıklarını ifade eden Erhuy, müşteri ihtiyaçlarına özel, inovatif ve terzi usulü makineler tasarladıklarını söyledi.

"Ar-Ge'yi otomotive yönelik makineler için yaptık"

Önceki yıllarda yıllık ortalama 150 proje üretim kapasitesi ile çalışırken, 2018’de bu rakamı 200 projeye çıkardıklarından bahseden Erhuy, bu yıl da aynı kapasitede hizmet vereceklerini kaydetti.

Geçen yıl Ar-Ge faaliyetlerini ağırlıklı otomotiv sektörüne yönelik makineler üzerine yürüttüklerini ifade eden Erhuy, “İhracata kanalize ettiğimiz ve dizel motorların yakıt enjeksiyon sistemlerinde kullanılan common rail dağıtıcı sistemlerinin montajı ve test edilmesine yönelik geliştirilen makine projelerimizle öne çıktık. Bu makineler Türkiye’de ilk kez yapıldı. Basınç değerlerini daha da arttırarak rekorumuzu egale ettik” dedi.

2019 yılının ilk 3 ayını yüzde 100 ihracatla kapattıklarını belirten Cemil Erhuy, 2018 yılında ihracat payının yüzde 35 olduğunu, yılsonunda yüzde 40 ila 50 seviyesine taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Erhuy, “İhracatta yüzde 50’lere ulaşmayı 2023 hedefi olarak belirlemiştik; ancak piyasadaki daralma bizi ihracata yönelttik. Bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen ihracatta, 2018’in tüm ihracat cirosunu yakaladık” şeklinde konuştu.

15 bin metrekarelik yeni tesisinde faaliyet gösteriyor

2018’de 2’si TÜBİTAK projesi olmak üzere 20 Ar-Ge projesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Erhuy, geçtiğimiz yıl başlatılan projelerden biri kapsamında da patent başvurusuna hazırlandıkları bilgisini verdi.

İhracat kilogram değerinin 82 dolar olduğunu ve bu yıl Ar-Ge merkezini büyüterek 4 bin metrekareye ulaştırdıklarını söyleyen Erhuy, 2018’de Ar-Ge projelerine 16 milyon liralık kaynak ayırdıklarını aktardı. 2017 yılından Ar-Ge merkezi olduklarına değinen Cemil Erhuy, faaliyetlerinin yüzde 90’ının yeni ürün geliştirme odaklı olduğunu kaydetti.

Otomotiv başta olmak üzere makine, beyaz eşya, gıda, savunma sanayi, ilaç gibi pek çok sektöre özel makineler geliştiren; üretim hatları, montaj ve test istasyonları kuran Barida Makina, 2016 yılında başladığı yeni fabrika yatırımını 2018’de tamamlayarak 15 bin metrekarelik yeni tesisinde faaliyet gösteriyor. Toplam 165 kişiyi istihdam eden firmada 50 kişi Ar-Ge için çalışıyor.