Barilla Türkiye’nin üst yönetiminde değişiklik

Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 30 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan Barilla’nın Türkiye operasyonunda 2019 yılından itibaren farklı sorumluluklar üstlenen ve en son ulusal satış organizasyonunu yöneten Murat Koç, Barilla Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak atandı.

2002 yılından itibaren Barilla Grup bünyesinde yer alan ve 2017 yılından beri Barilla Türkiye’nin Genel Müdürü olan Piero Mirra, bundan böyle Barilla Grup AAA (Asya, Avustralya & Afrika) Bölgesi Başkan Yardımcısı unvanıyla atandığı yeni görevinde Türkiye ve Ortadoğu-Afrika pazarlarından sorumlu olarak Dubai’de çalışacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Murat Koç, profesyonel iş hayatına 2004 yılında Unilever Türkiye satış departmanında yerel zincirlerden sorumlu satış temsilcisi olarak başladı. Koç, daha sonra Reckitt Benckiser ve Mars Türkiye bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Son olarak Nestle'de stratejik müşteriler kanalının yöneticiliğini yapan Koç, 2019 yılı itibariyle Barilla Türkiye yönetim ekibine Modern Kanal Türkiye Satış Müdürü olarak katıldı. Murat Koç, 2020 yılında ulusal satış organizasyonunun sorumluluğunu üstlenerek, Barilla ve Filiz markalarının birçok kanalda yaygın olarak yer almasına ve pazar payı kazanımına önemli katkılarda bulundu.