Baro Başkanı, avukat Mustafa Aladağ: Mal kaçırmanın önüne geçilmeli

Recep ERÇİN

Bağımsız dene­tim kuruluşlarının verdikleri güvence raporlarından sorum­lu olması gerektiğini belirten Aladağ, “Yeni tasarıda kısmen konkordato komiserine bunları araştırma yükümlülüğü getiril­di; gerçeklerle raporlar uyum­lu mu diye” ifadelerini kullan­dı. Konkordato ilan edecek fir­ma sahiplerinin aylar önceden borç-alacak ayarlamasına baş­ladığını bir anlamda mal kaçı­rıldığını dile getiren Aladağ, bu­nun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Küçük alacaklı muamması

“Konkordato her zaman ala­caklının aleyhinedir” ifadesini kullanan Aladağ, “Konkordato­da küçük alacaklılarla ilgili dü­zenleme var ama küçük alacak­lı oranı yazmıyor bir muamma var. Öte yandan geçici mühlet bitti, kesin mühlete geçildi. Ha­kim de onayladı. Ama borçlar ödenmedi ne yapacağız? Kon­kordatonun resen feshedilme­si lazım. Ama alacaklı gidip ip­tal için başvurmadan olmuyor. Kimse pek bilmiyor ama ‘iflas içi çalışma’ diye gevşek bir mü­essese daha var; hiçbir maliye­ti yok, konkordatodan daha iyi” bilgilerini paylaştı.

Şirketi için konkordato ta­lep edecek işletme sahiplerinin kendi üzerlerinde mülk varsa kendileri için de bireysel kon­kordato alması gerektiğini, ak­si halde hacze uğrama durumu­nun gündeme geleceğini anla­tan Aladağ, öte yandan küçük yerlerde konkordato kararı al­manın daha zor olduğunu bu yüzden firmaların metropolleri tercih etmeye başladığını bildir­di. Mustafa Aladağ, taslakta ön­görülen düzenleme ile bir takım suistimallerin önüne geçilebi­leceğini ancak bütün yaralara merhem olamayacağını not etti.