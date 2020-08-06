Barter’ın gelişmesi için mevzuat şart

06 Ağustos 2020

OSMAN KILIÇ

Bankalarla hemen hemen aynı hizmeti verdiklerini kaydeden Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Sırrı Şimşek, Türkiye'de ‘barter sistemi'nin gelişimi için barter anlaşmalarını kapsayan bir mevzuatın şart olduğunu söyledi. Türk Barter olarak 1994 yılında faaliyete başladıklarını, emlak sektörü başta olmak üzere turizm ve gıda gibi birçok sektörde de hizmet verdiklerini kaydeden Şimşek, şu ana kadar 13 bin firma ile anlaşma sağladıklarını, aktif müşteri sayılarının 2 bin civarında olduğunu söyledi. Kuruldukları yıl Türkiye'nin ekonomik bir krize girdiğini ve doların bir gecede 4 kat arttığını anımsatan Şimşek, “O dönem özellikle otomotiv ithalatı yaygındı. İthal edilen ve sipariş edilip de bekleyen ürünler de mevcuttu. Bu ürünler dövizle alınmış TL ile satılıyordu. Hal böyle olunca da şirketler borçlarını çevirememeye başladı. O dönemde biz birçok otomotiv şirketiyle barter anlaşmaları yaptık” dedi.

24 yıldır düzenleme bekleniyor

1996 yılında bir mevzuat hazırlayıp yönetime sunduklarını söyleyen Şimşek, “Biz bu sunduğumuz mevzuat önerisinde her şeyi tanıma döktük, tüm iş bölümlerini belirledik. Bunu mümkün olduğu kadar bankacılık sektörüyle aynı tutmaya çalıştık, çünkü hemen hemen aynı işler yapılıyor. Bu maratonu devam ettirdik. Yıllar içinde tekrarlandı ve halen bu konuyla ilgili bir mevzuat yok. Mevzuat gelişim için önkoşuldur” diye konuştu.

“Barter sistemi finansal krizdeki şirketler için büyük avantaj”

Süreç içerisine Dünya Barter Birliği'nden davet aldıklarını aktaran Şimşek, “Biz toplantıya gittik. Toplantıda sadece 4 ülke vardı. Biz bu süreçten sonra adımımızı daha ciddi attık. Biz o dönemden itibaren bu sistemin bir mevzuat çatısı altında olması gerektiğini anlattık” şeklinde konuştu. Kendilerinin en çok inşaat sektöründe faaliyetleri olduğunu bildiren Şimşek, “Dünyada ise en çok medya sektöründe barter yapılıyor” dedi.

Sektörde 50'den fazla firma var

Bu sistemin finansal krizde olan şirketler için büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Şimşek, “Biz Türk Barter olarak şu ana kadar 13 bin firma ile anlaşma sağladık. Aktif müşteri sayımız ise 2 binler civarında” değerlendirmesinde bulundu. Yaptıkları işlerden komisyon alarak çalıştıklarını söyleyen Şimşek, “Biz bir nevi iki taraf arasında garantör oluyoruz” diye konuştu. Türkiye'de barter sisteminin büyüklüğünü tahmin edebilmenin kayıt sistemi olmadığı için mümkün olmadığını söyleyen Şimşek, “Türkiye'de 50'den fazla barter şirketi mevcut. Ve Türkiye'de bu sisteme zemin oldukça uygun” ifadesini kullandı.

"Kargo sektörünü dinamik hale getirmek için çalıştık”



Çeşitli futbol takımlarıyla da barter çalışmaları olduğunu belirten Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Sırrı Şimşek, “Kargo sektörünü dinamik hale getirmek için çalışmalar yaptık. Mesela Aras Kargo'nun bugünlere gelmesinde büyük etkimiz oldu” şeklinde konuştu.