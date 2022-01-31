Başak Traktör, If Design Awards ödülüne layık görüldü

1914 yılında Sakarya’da Türk tarımına hizmet etmeye başlamış olup bugün itibariyle ileri teknoloji 47 HP’den 116 HP’ye kadar olan tüm modelleriyle 2022 yılında da çalışmalarını sürdürerek Dünya markası olma yolunda hizmet etmeye devam ediyor.

Yüzde 100 yerli sermayeyle yerli motor, aktarma organları ve traktör ana parçalarını üreten Başak Traktör’ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli, kabinli, klimalı, kompresörlü ve tüm çiftçilerin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayabilecek, pazarın tamamını kapsayan, 11 ana model, 50 alt modeli bulunuyor.

Başak Traktör, yerli ve dünya tarımının ihtiyaçlarını karşılama odaklı Ar-Ge yatırım ve çalışmaları ile kendi motor ve transmisyonunu üretiyor. Kendi motor markası Başak ile fabrikada bulunan motor test ünitelerinde dünya standartlarına göre motorları test eden firma, tamamen yerli ve teknolojik gelişime uygun yeni modeller için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezinde çalışmalarını sürdürdüğü Başak Traktör’de, çevre ve insan sağlığını düşünerek iç ve dış pazardaki gelişmelere orantılı Euro 4 ve Euro 5 motora sahip traktör çalışmaları da yapılıyor.

Başak, ArGe’si 2017 yılında başlayan Euro 4 emisyon çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği 5000 serisinin ilk modeli 5120’yi tasarladı. 2020 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunarak aynı yıl Almanya’da gerçekleştirilen dünyanın en prestijli tasarım yarışması olan If Design’da Türkiye'yi temsil ederek alanında en iyi tasarım ödülüne sahip oldu.

“Bu yıl da tarıma değer katmaya devam edeceğiz”

116 HP motor gücü, 32 ileri-32 geri vites ve Euro 4 motor tipi özelliklerine sahip 5120 modeli markanın önemli ürünlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerinde katıldığı fuarlardaki etkinliklerde tanıtımı yapılarak büyük ilgi gören Başak ailesinin göz alıcı modeli 5120, Avrupalı çiftçilerin de hem dizayn, hem de yüksek performans bakımından da ilgisini çekiyor.

Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, ‘’Sektördeki 108 yıllık üretim tecrübemiz ile çiftçilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre yüzde 100 yerli sermayeyle traktörlerimizi üretiyoruz. Fuarlar vesilesiyle çiftçilerimizle buluşarak Japonya’dan İsviçre’ye, İngiltere’den Peru’ya bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. 2021 yılında bir önceki yıla göre ihracat adetlerini yüzde 83, ciromuzu ise yüzde 95 oranında arttırarak ülke ekonomisine döviz ve katma değer sağladık. 2021 için planlanan satış hedefine ulaştığımız yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda 2022'de de tarıma değer katacak, çiftçilerin ihtiyaçlarını konfor, teknoloji ve güç ile birleştireceğiz." dedi.

“108 yıldır faaliyet gösteren yüzde 100 yerli bir firmayız”

Başak traktörlerinin Avrupa’nın birçok yerinde ilgiyle karşılandığına değinen Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, araçlarının Avrupa’lı çiftçiler tarafından da büyük ilgi gördüğü üzerinde durdu. Bir asırlık üretim tecrübeleri olduğunu ve bu tecrübeleriyle çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, yüzde 100 yerli firma olarak Türkiye’deki çiftçilerin de her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Yurtdışında Avrupa dışında da birçok ülkede ürünlerinin çiftçiler tarafından kullanıldığını ifade eden Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, bu yıl da çiftçilerin yanında olup tarıma katma değer kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.