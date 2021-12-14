Başarsoft, BitTurk’ün yüzde 10’unu satın aldı

Akıllı harita teknolojileri alanında faaliyet gösteren Başarsoft, sektöründeki değişik alanlara açılmak için blokzincir (blockchain) teknolojisine yatırım kararı aldı.

Şirket bu amaçla bugüne kadar Ripple, Shiba başta olmak üzere birçok altcoini Türkiye’de kripto para borsası BitTurk’ün yüzde 10 hissesini 2 milyon dolara satın aldı.

Böylece BitTurk, 20 milyon dolar değerlemeye ulaştı. 2 milyon dolarlık satın almanın bir kısmı hisse karşılığı, bir kısmı da işletme sermayesi olarak verildi.

2017 yılında kurulan BitTurk, hem kripto para borsası olan hem de blokzincir tabanlı temel yazılımları olan bir finansal teknoloji şirketi. BitTurk, FinDev markası ile blockchain üzerinde proje geliştirme ve kripto para ile ilgili projelerde uzmanlaşmış ekibi, yüksek frekanslı ve algoritmik alış, satış yazılımı ve DeFi (merkeziyetsiz finans) projeleri geliştiriyor.



Başarsoft, bu teknolojilerin harita yanında başka dikey sektörlere de entegre edilmesi ve buradan gelir getirilmesi konularında BitTurk’e destek verecek. Ayrıca Başarsoft, akıllı harita teknolojilerini blokzincir ile yurtdışına daha kolay taşıyabilmeyi de planlıyor.

“Globalde daha etkili olacağız”

Konuya ilişkin bilgi veren Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Bu satın alma ile Başarsoft, global alanda çok daha etkili bir oyuncu olacak. Biz ürünlerimizi yurtdışına satma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamıyorduk. Ancak blokzincir teknolojisi ile birlikte bunları çok daha kolay ve etkin bir şekilde pazarlayabileceğiz. Aynı zamanda bu alandaki yatırımlarımızla bilişim sektörünün alternatif alanlarında da var olacağız. Dünya değişirken Başarsoft’un bu değişime ayak uydurmaması düşünülemezdi. Biz de bu beklentileri gerçekleştiriyoruz. Blokzincir teknolojisine yatırım yapmak için en uygun ortaklığın BitTurk’le olacağını gördüğümüz için de şirketin yüzde 10 hissesini alarak bu alana ilk yatırımımızı yapmış olduk.” dedi.

BitTurk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Budak ise, yapılan anlaşma ile BitTurk’ün çok önemli bir ortağa kavuştuğunu belirterek, “BitTurk birçok altcoini Türkiye’de ilk listeleyen şirket. Biz sadece kripto para borsası tarafında değil, blokzincir teknolojilerinde kurumsal şirketler için çok önemli çözümler sunuyoruz. Bu işbirliği ile hem adımızı hem de işlerimizi çok daha etkin bir şekilde anlatabilme olanağı bulacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.