Başarsoft'tan "DepremRiskim" mobil uygulaması

Başarsoft, depreme karşı duyarlılığın artırılması için mart ayının ilk haftasında kutlanan Deprem Haftası’nda, binaların depreme karşı riskini ölçümleyen "DepremRiskim" isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama ile binaların yüksek mi yoksa düşük riskli grupta mı yer aldığını görebiliyor.

Başarsoft'tan yapılan açıklamaya göre, "DepremRiskim" uygulaması Amerikan Federal Acil Durum Yönetim Ajansının FEMA-154- Potansiyel Deprem Tehlikeleri için Binaların Hızlı Görsel Değerlendirme standartlarına dayalı olarak geliştirildi. Değerlendirme için gerekli olan sismik bölgeleme ise 2018 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilerine göre oluşturuldu.

Bilimsel verilerle raporlanıyor

Verilen bilgiye göre, tamamen bilimsel veriler kullanılarak hazırlanan "DepremRiskim" uygulaması ile vatandaşlar binalarının fotoğrafını çekip, yapım yılını sisteme giriyorlar. Daha sonra yapı sistemi ile ilgili birkaç soruyu cevaplıyorlar. Uygulama, binanın risk değerini bilimsel bir altyapı çerçevesinde kullanıcıya raporluyor.

Binanın bulunduğu zemin türüne ait yüksek çözünürlüklü açık bir veritabanına erişim olmadığından dolayı rapor, tüm zemin koşullarına göre sunuluyor. FEMA standardına göre ağır hasar, bir binanın ilk yapım maliyetinin yüzde 60’ını aşan derecede hasar olarak tanımlanıyor. Hesaplama sonucunda uygulamanın ürettiği skor (S değeri), 2 ve/veya altında ise risk yüksek, 3’e yakın ve/veya yukarıda ise risk düşük olarak raporlanıyor.



“Öngörülebilen riskleri azaltmak bizim elimizde”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, geliştirdikleri uygulamayla, vatandaşların depreme karşı güvenli bölgeler ve binalarda yaşama konusunda farkındalıklarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

"Umut edilir ki; gerçekleştirdiğimiz bu uygulama vatandaşlarımızın depreme karşı daha hazırlıklı olmalarına ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın sayısının azalmasına katkı sağlar" diyen Küçükpehlivan, "Depremle yaşamaya alışmamız gerekiyor ancak öngörülebilen risklerin azaltılması da bizim elimizde. Bu nedenle herkesin oturduğu binanın ne kadar riskli olduğunu bilmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulama ile bir binanın bile riskli durumunun sonlandırılması halkımız için kazançtır diye düşünüyoruz. Çünkü sorunu çözmek için ilk yapılması gerekenin sorunu tespit etmek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.