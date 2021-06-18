Baseus, kullanıcı odaklı ürünlerine yenilerini ekledi

Çin tüketici elektroniği pazarında lider konumda olan Baseus, tasarımlarında inovasyon ve estetiği temel alarak, teknolojik, trendlere uygun ve çevre dostu ürünler yaratıyor. Farklı mecralarda ve durumlardaki beklentileri izleyip kullanıcı odaklı ihtiyaçlardan yola çıkan firma, müşterilerin akıllı ürünlere olan talebine sürekli geliştirdiği yeniliklerle cevap veriyor. Temel amacı insanların hayatını kolaylaştırmak olan Baseus, taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulaklık, araç içi aksesuarlar, kablosuz şarj üniteleri, kablolar, dönüştürücü ve USB hub’lar, oyun aksesuarları ve telefon kılıfları gibi başlıklar altında 11 ayrı ürün grubu sunuyor. Baseus ürünleri şimdi Hakman güvencesiyle Türkiye’deki teknoloji meraklılarıyla buluşuyor.

Şİrketten yapılan açıklamada, Baseus Super Mini Dijital Ekranlı 22,5W 10.000 mAh Powerbank’ı 10.000 mAh kapasitesine sahip olan ürün, aynı anda birden fazla telefonu şarj ediyor. Güç bankasını tamamen şarj etmek için de yalnızca 4 ila 5 saate ihtiyaç duyuyor. Baseus Encok W05 True Wireless Bluetooth Kulaklık, TWS teknolojisi sayesinde iddialı ses kalitesi sunuyor. Uzun ömürlü pili, Hi-Fi kalitesinde 25 ila 30 saate kadar müzik dinleme imkanı veriyor. Baseus Super Si QC 20W Type-C Şarj Cihazı, Quick Charge 3.0 ve Power Delivery 3.0 20W teknolojisi ile uyumlu ve Type-C bağlantı noktasına sahip. Bu sayede en yeni Apple cihazlarını hızlı bir şekilde şarj ederken, ayrıca Type-C bağlantı noktasına sahip bazı dizüstü bilgisayarlarla da kullanılabiliyor.

Baseus Super Si PD 20W Duvar Şarj Seti, mobil cihazları PD teknolojisi sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde şarj ediyor. Ürün, Power Delivery 20W teknolojisinde hızlı şarj destekleyen bir Type-C bağlantı noktasına sahip. Akıllı çip ister Android, ister iOS veya başka bir cihaz olsun, her cihaza göre şarj performansını ayarlıyor. Küçük boyutu sayesinde her yere mükemmel uyum sağlıyor ve duvar prizlerine rahatça oturuyor. Yalnızca tabletler, iPhone'lar, Android telefonlar için değil; aynı zamanda kablosuz hoparlörler ve kulaklıklar, fotoğraf ekipmanları, güç bankaları, lambalar için de kullanılıyor.

65W'lık yüksek güç ve aynı anda 3 cihazı şarj etmenizi sağlayan, bir adet USB ve iki adet Type-C bağlantı noktası ile donatılmış olan Baseus Gan 65W PD3.0 & QC3.0 Hızlı Seyahat Şarjı, cihazları hızlı ve güvenilir bir şekilde şarj ediyor. Ofis kullanımı ve seyahat için tasarlanan ürün, hızlı şarj teknolojilerini desteklerken PD 3.0, QC 3.0, SCP, AFC ve VOOC, MTK standartlarında maksimum 65W'a ulaşıyor. Üzerindeki LED ışıklar ile pil durumunu gösteren cihaz, ısıya ve darbeye dayanıklı malzemelerden üretildi.

Uzun kullanım ömrü sunuyor



Lightning konnektörlü cihazları şarj etmek için kullanılan 2A hızlı şarjı ve hızlı veri aktarımını destekleyen Baseus 20cm Lightning Kablo, lightning girişli tüm cihazlarda kullanılıyor ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Baseus 20cm Lightning Kablo, aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı ısınma, kısa devre ve elektromanyetik alan korumaları ile cihaza zarar gelmesini engelliyor, güvenli ve hızlı şarj sunuyor. Bakır içeriği ve modern tasarımı ile sıradan kablolardan daha uzun kullanım sunan Baseus 20cm Lightning Kablo, kablo bağlantı noktalarında kullanılan esnek PVC ile daha da güçlendirildi.

Baseus 6in1 Çok Fonksiyonlu Type-C HUB, 2x USB 3.0, HDMI, SD / TF, RJ45 bağlantı noktaları ile yazıcı, dizüstü bilgisayar, fare veya klavye dahil olmak üzere birçok cihazı kapsamlı bir şekilde destekliyor. HDMI girişli TV'lere bağlanma imkânı sayesinde, 4K teknolojisinde yüksek kaliteli 3D ses ve görüntü sağlıyor.