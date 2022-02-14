BASF, Çin'de metal dönüştürme işine giriyor

BASF ve teknoloji şirketi Heraeus, 75 milyon dolar yatırımla Çin'de bir metal dönüştürme işine başlamaya hazırlanıyor.

Çin Uluslararası Radyosu’na göre, BASF ve Heraeus, Çin'de araç katalizörlerindeki soy metallerin geri kazanılıp dönüştürülmesi amacıyla ortak bir şirket kuruyor. BASF Heraeus (China) Metal Resource adını taşıyacak girişimin resmi makamlardan onay alır almaz faaliyete başlaması planlanıyor.

Her iki kurucu, ortak girişimin yüzde 50'şer hissesine sahip olacak. Shanghai yakınlarındaki Pinghu'da inşa edilecek devasa fabrikanın da inşaatına bu yıl içinde başlanması ve oldukça kısa bir sürede çalışmaya başlaması planlanıyor. Söz konusu yatırımın 75 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

Fabrika, Çin'de az bulunan platin, paladyum ve rodyum metallerin eski materyaller, kullanılmış otomobil katalizörleri gibi cihazların geri kazanılarak dönüştürülmesi ve döngü ekonomisi oluşturulmasına aracılık edecek.

Bu tür soy metaller otomobil, kimya, elektronik ve yeşil hidrojen endüstrisi türünden sektörler için imal edilen yeni ürünlerde kullanılıyor. Öte yandan dönüştürülmüş soy madenler, çevre dostu olup doğrudan maden ocağından çıkarılmış metallere kıyasla yüzde 90 oranında daha az karbon ayak izi bırakıyor.