BASF, Çin'e 10 milyar dolar yatırım yapıyor

25 Kasım 2019

Alman kimya devi BASF, Güney Çin’in Guangdong eyaletinde, değeri 10 milyar doları aşkın olduğu tahmin edilen en önemli yatırım projesini, 23 Kasım Cumartesi günü resmen başlattı.



BASF’nin söz konusu akıllı projesi, önceleri değişik temel endüstri dallarına yönelik teknik plastik ve termoplastik poliüretan üretim fabrikaları içerecek. Bu fabrikaların 2022 yılına kadar işletmeye girmesi gerekiyor.



“Verbund” adlı proje, Çin’in ağır kimya sanayii alanında bütünüyle yabancı fonlar aracılığıyla finanse edilen ilk projesi de olacak. Projenin imzaları 2018 yılında Almanya Başbakanı Angela Merker’in Çin ziyareti sırasında atılmıştı.



Çin’in anakarasının güneyindeki Leizhou Yarımadası’nda hayata geçirilecek olan proje, 10 yıl içinde tamamlanacak ve 9 bin kilometrekarelik alanı kapsayacak. BASF’nin Çin’deki tesislerinde 9 bin çalışanı bulunuyor, şirketin Çin’deki satışları geçen yıl 7.3 milyan euroya ulaştı.