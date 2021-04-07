BASF, 'iklim nötr' yol haritasını açıkladı

'İklim nört' yol haritasını açıklayan BASF, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonuna ulaşmak istiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düşük emisyonlu ve CO2 içermeyen teknolojilerin geliştirilmesinde kaydedilen en son ilerlemeye dayanarak BASF, sera gazı emisyonlarındaki azalmaya yönelik orta vadeli 2030 hedefini de önemli ölçüde yükseltiyor.

Şirket, 2018'e kıyasla dünya genelinde sera gazı emisyonlarını yüzde 25 oranında azaltmak ve bunu, bu hedeflenen büyümeye ve Güney Çin'de büyük bir Verbund tesisinin inşa edilmesine rağmen gerçekleştirmek istiyor.

Planlanan büyümenin etkileri hariç tutulduğunda, bu on yılın sonuna kadar mevcut işteki CO2 emisyonlarının yarıya indirilmesi anlamına geliyor. Genel olarak BASF, yeni iklim hedefine ulaşmak için 2025 yılına kadar 1 milyar euroya, 2030'a kadar ise 2 ila 3 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor. BASF’nin yeni 2030 emisyon hedefi, 1990 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 60'lık bir azalmayı temsil ederken, Avrupa Birliği'nin eksi yüzde 55 hedefini de aşıyor.

"BASF yenilenebilir enerji kullanımını artıracak"

Yeni iklim hedeflerinin, kararlılıklarını ve BASF'nin Paris İklim Anlaşması'na olan bağlılığını vurguladığını belirten BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Martin Brudermüller, “İklim değişikliği, 21. yüzyılın en büyük sorunu. Bunun için süreçlerimizi ve ürün portföyümüzü uyumlu hale getirmeliyiz. Bu dönüşümü artık hızlandırmamız gerekiyor. Öncelikle bu yolculuğun son adımlarına değil, ilk adımlarına odaklanmalıyız. Bu nedenle BASF yenilenebilir enerji kullanımını artıracak. Kimyasalların üretimi için CO2 içermeyen yeni süreçlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandıracağız. Tüm değer zinciri boyunca BASF ürünlerinin karbon ayak izini sistematik ve kademeli bir şekilde azaltma konusunda şeffaflıkla ve öneriler sunarak, tüm sektörlerdeki müşterilerimize kendi ürünlerinin karbon ayak izini azaltmalarında yardımcı oluyoruz.” şeklinde konuştu.