BASF, ilk Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi'ni Türkiye’de açtı

BASF Bakım Kimyasalları, ilk ve tek Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde, BASF müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak yenilikçi formüller geliştirecek ve performans testleri yapılacak.

BASF Türkiye İnovasyon Merkezi içinde yer alan Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi; şampuan, yıkama jeli, bebek yağı, krem, losyon, pişik kremi ve ıslak mendil gibi geniş bir bebek bakımı ürün yelpazesi için özel bileşenlerle sürdürülebilir ve etkili çözümler geliştiriyor. Türkiye'de konumlanan merkez ile bölgede ve çevresinde hızla büyüyen bebek bakım pazarının değişen ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi, BASF’nin iş ortaklarına yalnızca formülasyon konusundaki uzmanlığıyla değil, aynı zamanda gelişmiş ham madde çözümleri ve farklılaşan ürün konseptleriyle de destek sağlıyor. Burada hazırlanan formüller ve geliştirilen çözümler dünyanın birçok yerindeki BASF müşterileri tarafından da kullanılacak ve küresel bebek bakım pazarının şekillendirilmesine katkı sağlanacak.

“Yeni pazar çözümleri geliştirmede çok etkili olacak”

Açılışta merkeze ilişkin bilgi veren BASF Avrupa Kişisel Bakım Çözümleri, İş Yönetimi Başkan Yardımcısı Jason McAlpine, “BASF Türkiye İnovasyon Merkezi'nin bir parçası olan Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezi, müşterilerimizle olan yenilikçi işbirliğimize ilham verecek ve tüm dünyada yeni pazar çözümleri geliştirmede çok etkili olacak." dedi.

BASF Türkiye, Azerbaycan ve Orta Doğu Bölgesel Kişisel Bakım Bölümü Başkanı Sema Keskin Altınoluk ise “Bebek bakımı alanında BASF müşterileri ile yakında gerçekleştireceğimiz işbirliğinden dolayı oldukça heyecanlıyım. Kişisel bakım pazarındaki bilgi birikimimizi ve deneyimimizi, yeniliğin simgesi olan Bebek Bakımı Yetkinlik Merkezimiz ile genişletiyor olmak bize mutluluk veriyor.” ifadelerini kullandı.

BASF Türkiye İnovasyon Merkezi, 2020’de kuruldu

Kurulduğu günden bu yana inovasyona verdiği büyük önem doğrultusunda, Türkiye’de de birçok endüstriyel sektöre ürün ve çözüm sağlayan BASF Türkiye, İnovasyon Merkezini 2020 yılında faaliyete geçirdi. BASF Türkiye İnovasyon Merkezi, beslenme, evsel bakım ve endüstriyel temizlik, kişisel bakım, inşaat ve endüstriyel boyalar, otomotiv yenileme boyaları, mühendislik plastikleri ve poliüretan ile tohum çözümleri alanlarında hizmet veriyor.

BASF Türkiye İnovasyon Merkezi, açık ofis alanları, uygulama laboratuvarları ve BASF'nin yenilikçi ürünlerinin sergilendiği, eğitim ve çalıştayların gerçekleştirildiği Inovasyon Odası'ndan oluşuyor. 3 bin 500 metrekarelik bina, yeşil bina kriterlerine uygun tasarımı ve yapısı sayesinde çevre dostu özellikler taşıyor ve LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) GOLD sertifikasına sahip.