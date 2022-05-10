BASF Türk’te üst düzey atama

BASF Türk’te gerçekleşen üst düzey atama ile BASF Türk Genel Müdürlüğü ve Türkiye-Azerbaycan Ülke Grubu Başkanlığı görevine son olarak SOCAR bünyesinde Kurumsal Girişimler ve Yeni İş Alanları Grup Direktörü olarak görev yapan Tolga Demirözü getirildi. 2008-2018 yılları arasında BASF bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alan Demirözü, 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yeni görevine başladı.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Demirözü, ilaç endüstrisinde üretim, ithalat ve satın alma alanlarında başladığı kariyer yolculuğuna Nestle Türkiye’de tedarik zinciri, planlama, uluslararası pazarlarda iş mükemmelliği ve fabrika lojistiği alanlarındaki yöneticilik görevleriyle devam etti.

Deloitte Türkiye bünyesinde tüketici ve üretim endüstrilerine yönelik tedarik zinciri operasyonları konusunda projeler yöneten Demirözü, 2008 yılında BASF Türk’e tedarik zinciri proje danışmanı olarak adım attı. BASF çatısı altında yönettiği uluslararası projelerin ardından BASF Türk Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Direktörlüğü ve sonrasında Operasyonlar Direktörlüğünü üstlendi. Demirözü, 2018 yılında kariyerine PETKİM Genel Müdür Yardımcısı ve ardından SOCAR Kurumsal Girişimler ve Yeni İş Alanları Grup Direktörü olarak devam etti.