Başhan, Yemcibey ile yem sektörüne giriyor

03 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Bakliyat ve hububat sektöründe Türkiye’nin en büyük ilk 5 firması arasında yer alan Başhan Tarımsal Ürünler, 6 milyon dolarlık yatırım ve Yemcibey markası ile yem sektörüne girdi. İlk aşamada büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için 30’dan fazla ürün çeşidiyle yem üretecek olan firma, 40 bin metrekare alanda kurulu fabrikasında günlük 1.000 ton üretim ve paketleme kapasitesi ile üretime başladı.

Hayvancılık sektörünün her koşulda doğru bir besleme yapabilmesine olanak sağlamak ve ithal yem oranlarının düşürülmesi için firma olarak yem sektörüne girdiklerini belirten Başhan Tarımsal Ürünler Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Memiş, iç pazarda yaygın bayi ağıyla hızlı büyüme oranları yakaladıklarını belirtti. İç pazarda güçlendikten sonra başta Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade eden Yusuf Memiş, “Başhan Tarımsal Ürünleri’nin verdiği tecrübe ile 2020 yılında yatırımını tamamladığımız yem fabrikamız ile hayvancılık sektöründe önemli bir oyuncu olmayı hedefl iyoruz. Yemcibey markası, Endüstri 4.0 teknolojisi ve uzman kadrosuyla sektörü iyi analiz edip güçlü ürün yelpazesiyle sağlıklı, verimli ve ekonomik hayvancılık için çözümler sunuyor. Ayrıca farklı lokasyonlarda üretim tesisi yatırımlarını da gündemimize aldık. 2023 yılında markamıza katılan bayilerimizle birlikte büyük bir aile olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Nişasta değeri beyanıyla sektörde ilki gerçekleştirdik”

Yem içerisindeki nişastanın ruminat beslemede önemli bir enerji kaynağı olduğunu dile getiren Yusuf Memiş, Yemcibey olarak ürettikleri yemin nişasta değerini ambalajlarda beyan ederek sektörde bir ilke imza atıklarını belirtti. Dünyada artık, gıda ürünleri ile yem ürünlerinin birlikte anıldığını belirten Yusuf Memiş, uluslararası piyasalarda yem ile gıda ürünleri arasındaki ilişkinin Feed to Food (Yem’den Gıda’ya) olarak sloganlaştığını belirtti. Başhan Tarım Ürünleri olarak bakliyat sektöründeki deneyim ve avantajları yem sektörüne de taşımak istediklerini aktaran Memiş, “Biliyoruz ki kaliteli et ve süt üretimi için; doğru bir besleme önemlidir. Geniş ürün yelpazemizle yetiştiricilerin doğru bir besleme yapabilmesi için yüksek kaliteli yemler üretiyoruz” diye konuştu.