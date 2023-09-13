Basınçlı kaplarda sanayinin ihtiyacına ‘köklü’ çözüm

Belma A. ÖZGEN

Basınçlı Kaplar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kartal yerli ve milli bir şirket olarak başarılarının temelinde, müşteri memnuniyetine verilen önemin yattığının altını çizdi. Mehmet Ali Kartal, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak için büyük bir özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve sürdürmek adına, üstün kalitede ürünler ve güçlü müşteri desteği sunuyoruz” dedi.

Proses emniyetinde son yenilikleri takip ediyor

Basınçlı kapların, sanayi sektörünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kartal; “Bu kaplar, gaz, sıvı veya buharı depolama, taşıma ve kontrol etme amacıyla kullanılmaktadır.

Beşeri ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip olan bu kaplar, enerji santralleri, petrokimya tesisleri, fabrikalar ve diğer birçok sektörde yaygın olarak kullanılır” dedi. Sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak, Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar A.Ş.’nin, 1945 yılından bu yana müşterilerine çeşitli kapasite ve özelliklere sahip basınçlı kaplar imalatı sunduğunu söyleyen Mehmet Ali Kartal, firma faaliyetlerini ise kısaca şu şekilde özetledi: “Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar A.Ş., 1945 yılında kurulmuş köklü bir şirket. Şirketimiz Bombe, basınçlı ekipman imalatı, küre tank imalatı, ısıl işlem hizmetleri gibi faaliyetler ile metal sektöründe lider ve öncü bir markadır.

Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar A.Ş. kaliteli basınçlı ekipmanların imalatında sektörde önemli bir konuma sahip ve saygın köklü bir şirkettir. Şirketimiz, yılların verdiği tecrübeyle birlikte üstün mühendislik ve imalat bilgisiyle hareket ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına profesyonel ve güvenilir çözümler sunmaktadır.”

Sektördeki deneyimleri ile birlikte, müşterilerine en güvenli ve en etkili çözümleri sunmak için sürekli olarak çalıştıklarını söyleyen Mehmet Ali Kartal, üretim süreçlerinde kalite standartlarına ve ASME, EN 13445, AD-2000 gibi uluslararası normlara sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını ve proses emniyeti alanında yenilikleri takip ederek, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler ürettiklerini belirtti.

Yerli ve milli teknoloji ile ekonomiyi destekliyor

Yerli ve milli bir şirket olarak Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar A.Ş.’nin başarılarının, Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Mehmet Ali Kartal; “Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatıyla Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda, yerli ve milli teknoloji ile iş gücünün desteklenmesine, ülkemizin sanayi gücünü artırmaya destek oluyoruz” ifadesini kullandı.