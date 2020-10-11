'Başındayız' dedi, firmaları siteden kaldırdı

11 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Kıraça Holding’in ana hissedarına ait hisseleri satın alması ve Honda’nın Türkiye’deki fabrikası için görüşmeler yürütmesiyle dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz, şimdi de mallarına el konulduğu haberleriyle gündemde.

Cuma günü Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla tüm mal varlığına el konulduğuna yönelik gelen haberlere bir yenisi daha eklendi. Anadolu Ajansı, dün akşam saatlerinde Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki kara para soruşturmasında tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararının sürdüğü haberini geçti.

Haberde, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkındaki şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararı ile yurt dışına çıkış yasağı sürüyor. Korkmaz’ın şirket ve kişisel hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin incelemenin de sürdüğü belirtildi” bilgisi yer aldı.

İddiaların merkezi ABD

Bu haberlere ve kararlara konu olan iddialar ise ABD kaynaklı. ABD Utah Federal Savcılığının, mahkemeye başvurarak iş insanı Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

ABD Hazinesi’ni dolandırarak yarım milyar dolar elde eden Kingston Kardeşler’in suçunu itiraf ederek bu paranın en az 134 milyon dolarını Türkiye’ye gönderdiği iddia ediliyor. Bu kaynakla da Korkmaz’ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddialar arasında.

“Çayı koyun yeniden başlıyoruz”

Bu iddialara ait belgelerle Utah Savcılığının mahkemeye başvurduğu ve Korkmaz’ın tüm mal varlığına el konulduğu haberi 9 Ekim’de internet sitelerinde dolaşmaya başladı. Aynı saatlerde Sezgin Baran Korkmaz sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda haberin gerçeklik payı olmadığına vurgu yaparak, mahkemede hesaplaşacağını duyurdu.

Akşam saatlerinde ise Sözcü Gazetesi’nden Hayati Arıgan imzalı yayınlanan haberle iş insanının tüm mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 10. Sulh Hakimliğinin verdiği kararla el konulduğu haberi geldi. Savcılığın talebinin delil etmeye yönelik olduğunu belirten hakimlik, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 13 kişinin daha mal varlığına el konulduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Bu haberlerin ardından Korkmaz, sosyal medya hesaplarından yeni bir dönemin başlangıcı sinyali verecek bir paylaşım yaptı. Memleketi Kars’ta çocuk yaşlarında ayakkabı boyacılığı yaptığı kaldırımda çektirdiği fotoğrafla “Çayı koyun yeniden başlıyoruz” dedi.

Devamında ise bu kez, “Yalanı dolanı boş verin biz şirketimizin başında geleceği inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz” diyerek bu kez işinin başında olduğunun mesajını verdi.

Web sitesindeki bilgiler kaldırıldı

Geçen hafta gruba bağlı şirketleri öğrenmek için başvurduğumuz SBK Holding’e ait sayfa yenilenerek yer alan bilgilerin çoğu kaldırılmış. Aralarında Biofarma, Umut İlaç, Betasan, Proles Auto, Usla Akademi, Ürosan, Bodrum Royal Palace, SBK Air, Unico Sigorta, Hexagon Studio ve Kempinski Hotel Adriatic olan şirketler artık SBK Holding kurumsal sayfasında bulunmuyor.

Geçen yıl Kuveytli Auto Land’i alan holding, geçen haftalarda da Honda Türkiye ve Karsan hisseleri ile gündeme gelmişti. Yeni satın almalar peşinde koştuğu bilinen iş insanı Korkmaz, el konulma haberlerinin yoğun trafiği henüz bitmeden bir paylaşım daha yaptı. “Yeni yol arkadaşlarımız geliyor” diyerek duyurduğu haberde kırmızı Porsche marka traktörle bir fotoğrafını da paylaştı. Sanayi yatırımlarında ve istihdamda yıl bitmeden yeni sürprizler yapacağı mesajı veren Korkmaz, daha önceki paylaşımda ise dört büyük satın alma yapacağını belirtmişti.

“Yaptığımız iş beyaz şövalyelik”

2021 yılına 7 bin çalışanla girme hazırlıkları yaptıklarını her fırsatta dile getiren Sezgin Baran Korkmaz, geçen aylarda ise yeni faaliyete geçecek bir şirketleri için genç başkanlar aradıklarını duyurmuştu. SBK Holding’in sosyal medya hesabında yayınlanan videoda Korkmaz, seçilecek 10 genç başkana Cenevre’de bir ofiste çalışma ve malikanede yaşama fırsatı sunduklarını anlattı. Korkmaz videoda hem grubun çalışma felsefesini hem de geleceğe yönelik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Stresli varlıklara yatırım yapan bir şirketiz. Bölgede bu işi yapan tek şirketiz. Yaptığımız iş, beyaz şövalyelik. Problemli şirketleri regular hale getiren bir şirketiz. Ticari hacmi yükseltmek üzere operasyonlar yapıyoruz. Bu konuda önümüz çok açık ve ileriye yönelik hedefimizi büyüterek götürmek üzere yol alıyoruz. Ama artık Türkiye dışında Avrupa ve Balkanlar gibi farklı bölgelerde bu işi yapmak istiyoruz. Dünyanın önde gelen fonlarıyla kurduğumuz yeni bir şirketimiz için Türkiye’den genç ve dinamik başkan adayları seçmek istiyoruz. Maksimum 5 yıl deneyim istiyorum.

Genç başkanlara 6 bin dolar maaş

Cenevre ofisimde çalışacaklar, asistanından şoförüne kadar ekibini kendi seçecek. Eylül ayından itibaren Cenevre’de inşa ettiğimiz yeni ofisleri ve malikaneleri onları bekleyecekler.”

Genç başkanlara, 4 bin dolar ile 6 bin dolar arasında bir maaş taahhüdünde bulunan Korkmaz, Courchevel’de kış tatili, St. Tropez’de yaz tatili gibi özel hakları da paketin içine dahil etmiş.