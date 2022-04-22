Başkent Doğalgaz’dan Akcez Enerji için satın alma teklifi

Başkent Doğalgaz, doğalgaz dağıtım sektörünün yanı sıra elektrik dağıtım ve satış sektöründe de faaliyet bulunmak üzere harekete geçti. Şirket, Sakarya Elektrik'in ana ortağı Akcez'i Torunlar Enerji ile almak üzere teklif verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun 21.04.2022 tarihli toplantısında; nakit varlıkların stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kullanılması, doğalgaz dağıtım sektörünün yanı sıra elektrik dağıtım ve satış sektörlerinde de faaliyette bulunmanın yaratacağı sinerjiden yararlanılması amacıyla elektrik dağıtım ve satış sektörüne yatırım yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının alımı için, Şirketimiz payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte müştereken teklif verilmesine karar verilmiş ve satın alma teklifi 22.04.2022 tarihinde gönderilmiştir." ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi de verildi.