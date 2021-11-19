Başkent EDAŞ, Karabük'e 14 milyon lira altyapı yatırımı yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün şehirde başlattığı giriş seviyeli kavşak çalışması ile eşzamanlı olarak planlanan ve yaklaşık 4 ayda tamamlanan altyapı projesiyle, Karabük trafo merkezi ile Safranbolu trafo merkezi arasında her iki trafo merkezinden birinde yaşanacak kesintilerden şehrin minimum etkilenmesi amacıyla besleme hattı tesisi gerçekleştirildi.

Başkent EDAŞ, tamamlanan projede 75 kilometre yüksek gerilim yeraltı kablosu ile Karabük girişindeki Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) trafo merkezinden, 100. Yıl Mahallesi Balıklar Kayası Kavşağı'na kadar kablo montajı gerçekleştirdi. 14 milyon liralık yatırım ile gerçekleştirilen proje sayesinde, yaklaşık 16 bin müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlanacak.

Açıklamada, elektrik kesinti sayı süresini en aza indirmeyi hedefleyen Başkent EDAŞ'ın, Karabük'te kesintisiz ve kaliteli enerji için 7-24 sürdürdüğü faaliyetleri ile bakım ve yatırım çalışmalarına devam edeceği bildirildi.