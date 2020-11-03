Başkent EDAŞ, mikro şebeke bataryasını Mart 2021’de kuracak

03 Kasım 2020

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) koordinatörlüğündeki Kimyasal Enerji Depolama Projesi'ne (KEDEP) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ ve Altınay Teknoloji Grubu şirketlerinden Altınay Elektromobilite AŞ, Ağustos 2018'de başlatılan proje için ortak çalışmalar yürütecek. Proje kapsamında, çeşitli senaryoları test etmek için lityum-iyon bazlı enerji depolama ünitelerinin kurulumları gerçekleştirilecek.

Geçen ay, Altınay Batarya Çözümleri ile ölçeklenebilir enerji depolama sistemi geliştirilmesi ve üretilmesi anlaşmasına da imza atan Başkent EDAŞ, KEDEP projesi kapsamında geliştireceği ölçeklenebilir depolama sistemiyle mikro şebekelerde enerji depolama uygulamasını inceleyecek.

Yaklaşık 4,3 milyon lira bütçeye sahip proje dahilinde, 100 haneye kadar besleme gücündeki 105 ve 315 kilovatsaatlik iki ayrı batarya çözümü üretilecek ve mart ayı itibarıyla Gazi Teknopark bünyesindeki mikro şebeke kurulumu tamamlanacak.

"Kesintisiz enerji kaynaklarına erişim noktasında büyük bir katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak, takip ettiğimiz global trendler ve benimsediğimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerek ulusal, gerek yerel faaliyetlerimizi geliştirerek devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda Türkiye elektrik dağıtım sektöründe depolama alanının ilk ve en kapsamlı projesi olan KEDEP'e Başkent EDAŞ ile destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2021 yılında Gazi Teknopark'ta kurulumu tamamlanarak çalışmaya başlayacak olan enerji depolama ünitelerinin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizin ve Enerjisa Enerji olarak bizim de benimsediğimiz sürdürebilir kalkınma hedefleri alt başlıkları arasında yer alan kesintisiz enerji kaynaklarına erişim noktasında büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. KEDEP projesinin ileride geliştirilecek nice projelere ilham olmasını umuyoruz.” dedi.

"Yerli mühendislik kaynakları ile enerji depolama çözümleri sunuyoruz"’

Altınay Teknoloji Grubu Kurucu Ortağı Can Bayar ise, şunları söyledi: "Altınay Elektromobilite olarak 10 yılı aşkın bir süredir, Tamamen yerli mühendislik kaynağı ile kendi geliştirdiğimiz lityum iyon teknolojisine sahip enerji depolama çözümlerini yerli ve yabancı pazarda birçok araç üreticisinin kullanımına sunuyoruz. Bu kez, Enerjisa Başkent EDAŞ ile enerji depolama çözümlerinde ortak bir Ar-Ge projesini hayata geçireceğiz ve bundan dolayı çok mutluyuz. Projede öncelikli amaç, trafo yatırımının elverişli olmadığı bölgelere enerji taşımak. Bununla birlikte az haneli köyler, dönemsel sulama yapılan tarım alanları, şantiyeler ve elektrikli şarj istasyonları için kısa ve orta vadeli çözüm olacak enerji havuzları da projenin odak noktası olarak gösterilebilir."