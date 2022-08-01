Başkentgaz, AKCEZ'in yüzde 50'sini alıyor

Başkentgaz, CEZ Group'un AKCEZ Enerji Yatırımları'ndaki yüzde 50 payını Torunlar Enerji ile birlikte satın almak için sözleşme imzaladı.

Başkentgaz'dan KAP'a yapılan açıklamada, Başkentgaz'ın payının hisse satış sözleşmesinden sonra belirleneceği belirtildi.

AKCEZ Enerji Yatırımları, iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı konumunda bulunuyor.

AKCEZ Enerji Yatırımları, Akkök Holding ve Çekya merkezli CEZ Group’un ortak girişim grubu olarak faaliyet gösteriyordu. CEZ Group’tan Cuma günü yapılan açıklamada hisse anlaşmasıyla birlikte grubun Türkiye pazarından çekilmesi sürecinin başladığı belirtildi.

Torunlar Enerji ise Başkengaz'ın ana hissedarı konumunda. Başkentgaz ile doğalgaz dağıtımı alanında faaliyet gösteren Torunlar Grubu, bu anlaşma ile elektrik dağıtım ve perakende sektöründeki ilk yatırımını da gerçekleştirmiş oldu.