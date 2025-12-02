Başsavcılıktan 'Tuttur.com' iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan 02.12.2025 tarihinde yapılan açıklamada, kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bilişim sistemlerinde değişiklik yok

Soruşturma kapsamında, usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda, tuttur.com'a hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde adli bilişim eksperleri tarafından yerinde inceleme yapıldı.

Düzenlenen raporda, "idida edildiği üzere www.tuttur.com şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı" tespit edildi.

İddianın kaynağı olan kullanıcı tutuklandı

Başsavcılık, yapılan bu tespit üzerine, "X" sosyal medya platformunda iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K. isimli kişi olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Y.K. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesindeki "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiasıyla ayrıca yürütülen soruşturmada, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Başsavcılık, kamuoyunda geniş yer bulan ve Türkiye futbolunu ilgilendiren soruşturmalar hakkında yanıltıcı, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususunda uyarıda bulunarak, kamuoyunu bilgilendirdi.