BAT, 2030'a kadar sıfır karbon salımı hedefliyor

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alan British American Tobacco (BAT), operasyonlarının ve tedarik zincirlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltma ve faaliyetlerini olası risklere karşı hazır hale getirme çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında BAT, atıkları 2025 yılına kadar yüzde 40 azaltmayı, 2030'a kadar ise sıfır karbon salımı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 19 yılı aşkın süredir yer alan BAT, 2020 yılında DJSI’de 23 kategoriden 13’üne liderlik ederek en yüksek puanlı tütün şirketi olmaya hak kazandı. 7 kategoride yüzde 100 puanla 2020'nin en yüksek puanını alan ve tek tütün şirketi olan BAT, ayrıca şirketlerin global çaptaki yatırım, borsa performanslarının ölçümü konusunda en güvenilir endekslerden biri olan ve finansal piyasalarda uzun süredir varolan Morgan Stanley Capital International (MSCI) endeksinde BBB notu aldı. Ayrıca, Londra Borsası'na kote olan piyasa değeri en büyük 100 şirketin dahil olduğu Financial Times Stock Exchange - FTSE 100 endeksinde BAT, ESG notu en yüksek üçüncü şirket oldu. Dünya çapındaki tüm tesislerinde her yıl atıklarının yüzde 90'ından fazlası geri dönüştüren BAT, atık sahasına gönderilen atıklarda 2017’den bu yana yüzde 13,8 oranında düşüş sağlandı.

Atıkları 2025'e kadar yüzde 40 azaltmayı hadefliyor

BAT'ın açıklamasında verilen bilgilere göre, düzenli depolama alanlarına gönderilen atıkların 2025 yılına kadar yüzde 40 azaltılması, böylece her yıl toplam atıklarının en az yüzde 95'inin geri dönüştürülmesi hedefleniyor. 2025 yılına kadar kullandığı doğrudan enerjinin yüzde 30'unu yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçlayan şirket, 2030'a kadar ise sıfır karbon salımı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da uygun şekilde düzenlenen amaçları doğrultusunda, BAT sürdürülebilirlik hedeflerini önceliklendiriyor. Bunlara ek olarak, gereksiz tek kullanımlık plastiği ortadan kaldırmak ve tüm plastik ambalajlarını 2025 yılına kadar geri dönüştürülebilir hale getirmek gibi somut hedefler de bulunuyor.

Samsun fabrikasında yenilenebilir enerji kullanılıyor

Çevre dostu enerji anlayışını operasyonlarına da taşıyan BAT, Borusan EnBW Enerji ile anlaşması kapsamında 2021 yılında da 9 milyon 100 bin kWh olan elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak. IRECS International tarafından verilen I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) alan BAT, Samsun’daki üretim tesisinde satın aldığı elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izini sıfıra indirdi.

Samsun fabrikasında karbon emisyonu yüzde 50 düşürülecek

Sürdürülebilirlik politikası ve stratejilerinin bir parçası olarak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapan BAT, üretim faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının takibi, kontrolü ve azaltılması konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. 2020 yılında karbon emisyonunda yüzde 20 düşüş yakalayan Samsun fabrikanın 2024 hedefi, üretim faaliyetlerindeki karbon emisyonunu yüzde 50 azaltmak.