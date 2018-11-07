BAT pazarlama ekibinde üst düzey değişiklik

07 Kasım 2018

2011 yılından bu yana BAT’de pek çok önemli görevde bulunan Fabio De Petris, Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenerek bölgenin satış ile pazarlama faaliyetlerinin tamamının yönetiminden sorumlu oldu. Fabio De Petris daha önce İtalya’da pazarlama çatısı altında ticari pazarlama, satış ve dağıtım, marka alanlarında pek çok önemli rol üstlendi. 2 yıl boyunca Amerika bölgesi ve son olarak APME pazarlarından sorumlu olarak görev yaptı. BAT İtalya’nın yeni çalışma şeklinin ve pazarlama stratejisinin şekillenmesinde büyük katkısı bulunan Fabio De Petris, Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörlüğü görevini Türkiye’den yürütecek.

2001 yılından BAT’de çalışmaya başlayan ve 2016 – 2018 yılları arasında BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Federico Castro da, GNAA (Büyük Kuzey Asya) Bölge Pazarlama Direktörü olarak atandı. TNA bölgesinde ortak bir portfolyo ve aktivasyon stratejisi geliştirilmesine ve bu sayede önemli markaların farklı pazarlarda büyümesine liderlik eden Castro, yeni görevini Japonya’dan yürütecek.