BAT Türkiye 15 yaşında
British American Tobacco, Türkiye'deki 15. yılını kutluyor. Şirket, Kuzey Afrika operasyonlarını da Türkiye'den yürütüyor.
İzmir Tire'deki fabrikasında faaliyetlerine 2002 yılında başlayan British American Tobacco (BAT), Türkiye'deki 15'inci yılını kutladı.
Türkiye'den ihracata 2006 yılında başlayan şirket, 3 bin kişiyi istihdam ediyor.
Şirketin performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç şunları söyledi:
"Türkiye'deki toplam yatırımı 2 milyar doları aşan BAT Türkiye olarak 22 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat üssü olarak konumlandırdığımız Samsun fabrikamız, BAT bünyesinde EMEA Bölgesinde üretimde ikinci fabrika olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl TİM'in açıkladığı ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' sıralamasına baktığımızda ise fabrikamız 37'nci sırada. Samsun fabrikamız kapasitesiyle yeni pazarlara hizmet edebilecek potansiyelde.
Diğer taraftan geçtiğimiz nisan ayında BAT Türkiye, Kuzey Afrika Bölgesi'ne liderlik etmeye başladı. BAT Türkiye artık toplam 4 bine yakın çalışan ile Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Sudan'dan oluşan 300 milyonluk nüfusa sahip 8 pazardan sorumlu hale geldi"