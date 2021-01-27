BAT Türkiye, 167,6 milyon dolarla sektöründe "ihracat lideri" oldu

British American Tobacco (BAT) Türkiye, 2020 yılında gerçekleştirdiği 167,6 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren şirket oldu. 2020 yılında “Daha İyi Bir Gelecek” stratejisiyle "daha güçlü", "daha yalın" ve "daha hızlı" bir organizasyon haline gelmek amacıyla dünya genelinde faaliyet gösterdiği ülkelerde birçok değişiklik gerçekleştirme kararı alan BAT; Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde bulunan 10 pazarın lideri olarak Türkiye’nin sorumluluklarını genişletti.

British American Tobacco (BAT) olarak Türkiye’de 19 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, 2020 yılında 30’un üzerinde ülkeye toplam 167,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında sektörlerind bir kez daha ihracat lideri olduklarını vurguladı.

Samsun fabrikasında sürdürdükleri üretim faaliyetleriyle Türkiye'nin ihracat alanındaki dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Bilgiç, "Üretim ve satış süreçlerimizde üstün ürün kalitemizle Türkiye’den dünyaya ihraç eden bir anlayış benimsiyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ihracatla hem yeni başarılara imza atmayı hem de ülkemizin ekonomi ve kalkınmasına sağladığımız katkıyı arttırmayı hedefliyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından layık görüldüğümüz bu ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’den 10 pazarı yönetiyor

BAT'ın 2020'de “Daha İyi Bir Gelecek” stratejisiyle dünya genelinde faaliyet gösterdiği ülkelerde birçok değişiklik gerçekleştirme kararı alarak Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde bulunan 10 pazarın lideri olarak Türkiye’nin sorumluluklarını genişlettiğini anımsatan Bilgiç, bunun Türkiye’nin insan kaynağına ve operasyonlarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. “Operasyonlarımızdaki yüksek kalite endeksimizle fark yaratıyor ve bu alanda yenilikçi çalışmalarla sadece ihracat rakamlarımızı değil, ihracat yaptığımız pazarları da arttırmak için çalışıyoruz" diyen Bilgiç, "2020’de COVID-19 nedeniyle dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar 2021 yılında coğrafi konumun önemini oldukça artıracak. Bu noktada, Türkiye’nin coğrafi konumunun tedarik zinciri açısından daha da stratejik bir öneme sahip olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüyle BAT Türkiye olarak, üretimlerimizde Avrupa Birliği uyum süreçlerimizi 2019 yılında tamamladık. 2021 yılında Avrupa ülkelerini de ihracat radarımıza alarak; önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ihracatla hem yeni başarılara imza atmayı hem de ülkemizin ekonomi ve kalkınmasına sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.