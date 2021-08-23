BAT Türkiye, 4 bin 500 ton karbon emisyonunu sıfırlayacak

Enerji kuruluşu International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı genel merkez ve bölge müdürlükleri için de almaya hak kazanan BAT Türkiye, toplamda 4 bin 500 tonun üzerinde karbon emisyonunu sıfırlayacak.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 19 yılı aşkın süredir bulunan BAT'ın hedefleri arasında 2030 yılı itibarıyla karbon atığını sıfırlamak ve 2030 için taahhüt edilen çevresel hedefleri 2025 yılına kadar gerçekleştirmek yer alıyor.

Öncelik enerji tasarrufu olmak üzere kapsamlı ve bütünsel bir sürdürülebilirlik ajandasıyla temiz enerji alanında yatırımlarına hız veren BAT Türkiye, IRECS tarafından verilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı da aldı.

BAT Türkiye, Samsun'da 520 bin metrekare alana kurulu fabrikasında geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak elektrik enerjisinde karbon ayak izini sıfıra indirdi. Bu yıl 9 milyon 100 bin kWh olan elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan BAT, böylece 4 bin 148 ton karbon emisyonunu sıfıra indirdi.

I-REC sertifikasının gerektirdiği şekilde tüm süreçlerde odağına sürdürülebilirliği alan şirket, aynı prensipleri İstanbul'daki genel merkez ve bölge müdürlükleri için de uygulamaya geçirdi. Böylece şirket, İstanbul genel merkez ve bölge müdürlüklerinde bu yıl itibariyle 417 ton karbon emisyonunu sıfırlayarak satın aldığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini sağlayacak.

Kağıt kullanımında yüzde 65’e varan oranda düşüş sağlandı

Öte yandan LEED Platin Sertifikası'na sahip olan BAT Türkiye'nin ofisi, yağmur suyu yönetiminden verimli su kullanımına, enerji tasarrufundan verimli aydınlatma teknolojilerine kadar karbon ayak izini sıfırlayan uygulamaları bünyesinde barındırıyor.

Merkez ofiste herhangi bir baz binaya kıyasla aydınlatmada yüzde 25, ısıtma, soğutma ve havalandırmada yüzde 40 ve suda yüzde 35 tasarruf sağlanıyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Platin Sertifikası'na uygun olarak tasarlanan genel merkez, kağıt israfını en aza indirecek şekilde tasarlandı.

Günlük depolama ve teknoloji ihtiyaçlarının simülasyonu yapılarak hareket edilen ofiste, günlük kullanılan dosya ve kağıt kapasitesinde yüzde 65'e varan oranda düşüş sağlandı.