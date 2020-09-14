BAT Türkiye, “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldı

14 Eylül 2020

British American Tobacco (BAT) Türkiye’nin, COVID-19 salgınına karşı Samsun fabrikasında aldığı önlemler, Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) “COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” ile tescillendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre BAT Türkiye’nin Samsun fabrikasındaki uygulamaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğündeki TSE uzmanları tarafından, çalışan sağlığının korunması, üretim aşamalarının daha güvenli hale getirilmesi ve salgın sonrası dönemin ihtiyaçlarının şimdiden belirlenmesi amacıyla hazırlanan 'Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre denetlendi.

British American Tobacco’nun globaldeki 45 fabrikası arasında stratejik bir önemi bulunan Samsun fabrikasında üretim, yüksek teknolojiye sahip makinelerde hiçbir şekilde el değmeden gerçekleştiriliyor.

BAT Türkiye’nin Samsun’daki fabrikasında aldığı önlem ve uygulamalar, BAT’ın diğer ülkelerde bulunan üretim tesislerine de örnek teşkil ediyor.

“Türkiye’deki Önlemlerimizi Ocak ayında almaya başladık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, COVID-19 salgınına karşı tedbirlerini Ocak ayından itibaren almaya başladıklarını söyledi.

Bilgiç, şu açıklamayı yaptı: “Tüm dünyada etkisi görülen COVID-19’un henüz Türkiye’ye yansıması söz konusu değilken, değerlendirmelerimizi yaparak Ocak ayında kriz planlarımız doğrultusunda üretim süreçlerimizde gerekli tedbirleri almaya başladık. Türkiye’de Mart ayında ilk vakanın görülmesinin ardından çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için aldığımız önlemleri daha da genişlettik. Ekonominin sürdürülebilirliğini, istihdamın ve büyümenin güvencesi üretimin devamlılığını sağlamanın yanı sıra tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı da en önemli önceliğimiz. Aldığımız önlem ve uygulamaların bağımsız bir kuruluş olan Türk Standartları Enstitüsü denetçileri tarafından da tescillenmesi bizim için gurur kaynağı oldu."