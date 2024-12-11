BAT Türkiye'nin yeni Kurumsal İlişkiler Direktörü açıklandı

170’i aşkın ülkede yetişkin tüketicilere, topluma, çalışanlarına ve hissedarlarına sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedefleyen BAT, Türkiye Liderlik Ekibi'ne Özgür Can Özbek'i ekledi. Özbek görevine, BAT Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak devam edecek.

Hedef: Yüksek oranda katma değer yaratmak

Yeni görevine dair değerlendirmede bulunan Özbek, “Sektörümüzün dünya çapında dönüşümden geçtiği dönemde, Türkiye gibi dinamik yapıya sahip bir ülkede, gelecek stratejimizin daha iyi anlaşılmasına ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde de ülkemiz ve toplumumuz için çalışmalarımızı sürdürerek en yüksek oranda katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Özbek, yüksek lisanslarını İngiltere’de Queen Mary Üniversitesi’nde Hukuk ve ülkemizde Gazi Üniversitesi’nde İktisat Politikası alanlarında tamamladı. Daha önce yurt içinde ve yurt dışında kamu hizmetinde ve özel sektörde, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ve Rekabet Kurumu gibi kuruluşlar ile bankacılık ve telekomünikasyon alanlarında deneyim elde eden Özbek; rekabetçi, sağlıklı büyümeyi ön plana alan kamu politikalarının tasarlanması adına rol üstlendi. Özbek, 2020 yılından bu yana BAT ’de görev alıyor.