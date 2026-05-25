Batarya enerji depolama pazarı hızlı büyüyor

Hamide HANGÜL

Türkiye’de şu ana kadar yaklaşık 350 Megavatt saat (MWh) ula­şan kurulu depolama ka­pasitesinin yıl içinde 1.500 MWh seviyesine çıkması öngörülüyor. Küresel öl­çekte ise enerji depolama sistemlerinin kurulu gü­cü geçen yıl 270 GW sevi­yesine ulaşırken, toplam enerji depolama kapasite­si 630 GWh seviyesine çık­tı. Küresel enerji depolama kurulu gücünün, 2034 yı­lında 1.545 GW’a ulaşması bekleniyor.

Enerji depolama stratejik bir alt yapı çözümü

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, düzenle­nen toplantıda yaptığı ko­nuşmada, batarya ener­ji depolama sistemlerinin enerji dönüşümünün en kritik başlıklarından bi­ri haline geldiğini söyle­di. Yenilenebilir enerji ya­tırımları büyüdükçe, bu enerjiyi güvenli, dengeli ve verimli şekilde sisteme entegre edebilmenin da­ha da önemli hale geldiğini dile getiren Yıldız, “Ener­ji depolama sistemleri ar­tık sadece tamamlayıcı bir teknoloji değil, enerji dö­nüşümünün merkezinde yer alan stratejik bir altya­pı çözümü. YEO Teknoloji olarak bu alandaki en bü­yük farkımız, batarya de­polamayı taahhüt, yatırım ve finansman kabiliyetle­rimizle birlikte tek plat­formda sunabilmemiz. Re­ap Battery’nin imzaladığı kontratlar, Türkiye’den çı­kan bu entegre enerji alt­yapı modelinin somut bir sonucu.” Yıldız, YEO Tek­noloji’nin anahtar tes­lim çözümler sunduğunu vurgulayarak, “Bugün bir enerji depolama projesin­de sadece batarya üretmek yeterli değil. Projenin ge­liştirilmesi, finansmanı, mühendisliği, kurulumu, şebekeye entegrasyonu ve uzun vadeli işletme kabi­liyeti aynı anda yönetilme­li. YEO Teknoloji ve Reap Battery olarak bu zincirin tamamını aynı çatı altın­da sunabiliyoruz. Bu da bi­zi hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma taşıyor” diye konuştu.

En büyük üretici konumundayız

YEO Teknoloji İş Geliş­tirme ve Satış Başkan Yar­dımcısı Barış Esen, Tuz­la fabrikasında ürettikle­ri batarya sistemlerinin, hem şebeke ölçekli hem de endüstri ve talebe özel uygulamalara yönelik ge­liştirildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Şarj-de­şarj oranı olarak hem 0.5C hem de 1C batarya sistem­leri üretebiliyoruz. Bu özellik, frekans düzenle­me, ani yük değişimlerine hızlı yanıt verme ve yük­sek güçlü şebeke uygula­maları için kritik önem taşıyor. Bugün geldiğimiz noktada, yeni nesil 1C ba­tarya sistemleri üretimin­de Türkiye’nin en büyük üreticisi konumundayız.”

Şarj istasyonlarında depolama ihtiyacı artacak

Elektrikli araç pazarındaki büyüme, depolama sistemleri için yeni bir alan oluşturuyor. Elektrikli araç sayısı mart verilerine göre 411 bine ulaşırken, şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı 67 MWh seviyesine çıktı. Verilen bilgilere göre, YEO Teknoloji’nin %100 iştiraki Reap Battery, elektrikli araç şarj istasyonlarına batarya depolama sistemi kurulmak için çalışma yürütüyor. Barış Esen, “Özellikle hızlı şarj noktalarında batarya enerji depolama sistemleri bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelecek. Biz de üretim ve mühendisliğimizi, elektrikli araç şarj altyapısının ihtiyaçlarına da uyarlamak için çalışıyoruz” dedi.