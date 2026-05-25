Batarya enerji depolama pazarı hızlı büyüyor
Türkiye’de batarya enerji depolama sistemleri pazarı, klima kullanımı, elektrikli araç sayısı ve veri merkezlerine bağlı enerji talebinin artmasıyla, hızlı büyüme dönemine giriyor. Enerji depolamalı elektrik üretim tesisleri için bugüne kadar yaklaşık 33 Gigawatt saat (GWh) seviyesinde ön lisans tahsis edilirken, bu projelerin önümüzdeki dönemde hayata geçmesi bekleniyor.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de şu ana kadar yaklaşık 350 Megavatt saat (MWh) ulaşan kurulu depolama kapasitesinin yıl içinde 1.500 MWh seviyesine çıkması öngörülüyor. Küresel ölçekte ise enerji depolama sistemlerinin kurulu gücü geçen yıl 270 GW seviyesine ulaşırken, toplam enerji depolama kapasitesi 630 GWh seviyesine çıktı. Küresel enerji depolama kurulu gücünün, 2034 yılında 1.545 GW’a ulaşması bekleniyor.
Enerji depolama stratejik bir alt yapı çözümü
YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, batarya enerji depolama sistemlerinin enerji dönüşümünün en kritik başlıklarından biri haline geldiğini söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımları büyüdükçe, bu enerjiyi güvenli, dengeli ve verimli şekilde sisteme entegre edebilmenin daha da önemli hale geldiğini dile getiren Yıldız, “Enerji depolama sistemleri artık sadece tamamlayıcı bir teknoloji değil, enerji dönüşümünün merkezinde yer alan stratejik bir altyapı çözümü. YEO Teknoloji olarak bu alandaki en büyük farkımız, batarya depolamayı taahhüt, yatırım ve finansman kabiliyetlerimizle birlikte tek platformda sunabilmemiz. Reap Battery’nin imzaladığı kontratlar, Türkiye’den çıkan bu entegre enerji altyapı modelinin somut bir sonucu.” Yıldız, YEO Teknoloji’nin anahtar teslim çözümler sunduğunu vurgulayarak, “Bugün bir enerji depolama projesinde sadece batarya üretmek yeterli değil. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, mühendisliği, kurulumu, şebekeye entegrasyonu ve uzun vadeli işletme kabiliyeti aynı anda yönetilmeli. YEO Teknoloji ve Reap Battery olarak bu zincirin tamamını aynı çatı altında sunabiliyoruz. Bu da bizi hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma taşıyor” diye konuştu.
En büyük üretici konumundayız
YEO Teknoloji İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı Barış Esen, Tuzla fabrikasında ürettikleri batarya sistemlerinin, hem şebeke ölçekli hem de endüstri ve talebe özel uygulamalara yönelik geliştirildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Şarj-deşarj oranı olarak hem 0.5C hem de 1C batarya sistemleri üretebiliyoruz. Bu özellik, frekans düzenleme, ani yük değişimlerine hızlı yanıt verme ve yüksek güçlü şebeke uygulamaları için kritik önem taşıyor. Bugün geldiğimiz noktada, yeni nesil 1C batarya sistemleri üretiminde Türkiye’nin en büyük üreticisi konumundayız.”
Şarj istasyonlarında depolama ihtiyacı artacak
Elektrikli araç pazarındaki büyüme, depolama sistemleri için yeni bir alan oluşturuyor. Elektrikli araç sayısı mart verilerine göre 411 bine ulaşırken, şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı 67 MWh seviyesine çıktı. Verilen bilgilere göre, YEO Teknoloji’nin %100 iştiraki Reap Battery, elektrikli araç şarj istasyonlarına batarya depolama sistemi kurulmak için çalışma yürütüyor. Barış Esen, “Özellikle hızlı şarj noktalarında batarya enerji depolama sistemleri bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelecek. Biz de üretim ve mühendisliğimizi, elektrikli araç şarj altyapısının ihtiyaçlarına da uyarlamak için çalışıyoruz” dedi.