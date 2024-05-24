BAT’dan yatırım vaadi

Kerim ÜLKER

Samsun’daki fabrikalarının BAT dünyasının en büyük 4’üncü üretim tesisi olduğunu dile getiren Araya, “Yeni kategori ürünlere yönelik düzenlemeler hayata geçtiği takdirde, bu fabrikanın büyük bir istihdam ve ihracat potansiyeli bulunuyor. Böyle bir dönüşüm için BAT olarak ilk etapta 200 milyon dolar civarında yatırım yapmaya ve ek istihdam sağlamaya hazırız. Bu yatırımlarla ihracat hacmimizin en az ikiye katlanacağını öngörüyoruz” dedi.

Düzenleme vergi kaybının önüne geçer

Kendi sektörleri ile ilgili regülasyonun hem ekonomik hem de sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Araya, “Bugün dünya genelinde 1.3 milyar kişi tütün mamulleri kullanıyor ve bu oran, dünya nüfusunun yüzde 22,3’üne denk geliyor. Elimizdeki verilere göre Türkiye’de bu oran yetişkinlerde yüzde 36.

Türkiye bir taraftan bu oranları düşürmeye çalışırken, diğer taraftan denetimsiz ve içeriği tam olarak bilinmeyen kaçak yeni nesil ürünlerle mücadele ediyor”diye konuştu. Yeni kategori ürünlerin, daha az risk oranıyla sigara tüketimine karşı bir alternatif olarak Avrupa ülkelerinde kabul gördüğünü anlatan Araya, “BAT’nin toplam satışları içerisinde yeni nesil ürünlerin oranı yüzde 12’ye ulaştı. Bugün 24 milyon kişi yeni kategori ürünler kullanıyor.

Bu sayının 2030’da 50 milyona çıkacağı öngörülüyor” açıklamasını yaptı. Türkiye’de yeni kategori ürünlerin kullanımında önemli bir artış gördüklerini söyleyen Araya şöyle konuştu: “Bir düzenleme ihtiyacı kaçınılmaz. Çözüm ise lisanslı ve denetime tabi satışa izin verilmesi. Yeni kategori ürünlerde regülasyonlarla birlikte ilk günden itibaren 100 milyon doları aşkın vergi kaybını engellemek mümkün olacak. Beş yıl içinde bu rakam 2 milyar dolara ulaşabilir” dedi.