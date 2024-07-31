Batı Anadolu'dan 40 milyon dolarlık yatırım planı

Özlem SARSIN

Batıçim ve Batısöke Çi­mento’yu bünyesin­de bulunduran Ege Bölgesi’nin önde gelen çi­mento ve beton üreticisi Batı Anadolu Grubu, 2021 yılındaki hissedar ve yönetim değişikliği sonrası yakaladı­ğı büyüme ivesini sürdürmeyi hedefliyor.

Grubun hedefleri­ni ve yatırım planlarını payla­şan Batı Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Veki­li Gülant Candaş, “Grubumu­zun amiral gemisi Batıçim Batı Anadolu Çimento, 6 yıl sonra 2023'te bilançosunda ilk kez konsolide bazda 2 milyar 55 milyon TL, Batısöke Çimen­to da 872,5 milyon TL ile 7 yıl sonra ilk kez net kâr açıkladı. Çimentoda ve betonda Ege’nin lideri olan grubumuz eskisin­den daha güçlü. Yeni dönemde 40 milyon doların üzerinde ya­tırım planlıyoruz” dedi.

Yönetime geldiklerinden bu yana işletme sermayesi­ni güçlendirdiklerini belirten Candaş, “Batıçim ve Batısö­ke başta olmak üzere grubu­muz konsolide bazda kârlı bir yapıya geçerken verimli hale geldi. Tabii ki bu başarı bor­sada da şirketlerimizin hisse senetleri performansına da yansıdı ve yatırımcılarımız memnun oldu. Çalışanları­mız, bölgemiz ve Türkiye eko­nomisi için önemli olan kök­lü geçmişe sahip bu grup eski­sinden daha güçlü. Kârdan çok şirketlerimizdeki verimlilik daha önemli” diye konuştu.

İstanbul Borsası’nın en eski şirketlerinden olan Batı­çim ve Batısöke’nin, 2021’de ve daha öncesinde kullandı­ğı döviz bazlı kredilerden ve dövizin yükselmesi nedeniy­le bilançolarında zarar açık­ladığını belirten Candaş, son üç yıllık dönemde borçluluk oranı düşen şirketlerin finan­sal yapısı güçlendiğini kaydet­ti. Kârlı ve verimli yapıya geç­tikten sonra yeni yatırımlar­la büyümeye odaklandıklarını ifade eden Candaş, “Yönetim değişimiyle artan verimlilik ve azalan borçlarla grubumu­zun 2021’de 217 milyon dolar olan konsolide cirosu, 2023’te 480 milyon dolara ulaştı.

İki yılda dolar bazında iki kattan fazla büyüdük. Ciromuzun dağılımına baktığımızda da yüzde 54’lük pay, grubun ami­ral gemisi iki şirketten, Batı­çim ve Batısöke Çimento’dan geldi. Yurt içinde ve dışında­ki yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine katkımızı daha da artırmak istiyoruz” dedi.

“Batıliman’da rüzgar kanatları taşınabilecek”

Yeni yatırımları gündem­lerine aldıklarını dile getiren Candaş, “Önümüzdeki dö­nemde toplam 40 milyon do­ların üzerinde yatırım yapma­yı hedefliyoruz. Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim te­sisi, iki fabrikamızda da atık­tan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batı­liman’da kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. İhracat konusunda da fırsat­ları değerlendiriyoruz, KAP açıklaması ile duyurduğumuz, Aliağa Bölgesi’nde çimento öğütme ve paketleme tesisi ya­tırımına yönelik ÇED süreci devam ediyor” dedi.

Batı Anadolu Grubu’nun yatırım planları içerisinde yer alan diğer bir şirket Batı­liman’ın olduğunu belirten Candaş, “Batıliman büyümeye açık. Cirosunun yüzde 80’ini grup dışı şirketlerden sağlı­yor. Limanın derinliği büyük gemilere uygun. Limana vinç yatırımı ve yeni depo eleman­ları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurma­yı planlıyoruz. Yapacağımız yatırımlarla özellikle bölge­mizde üretimi yapılan rüzgar türbin kanatlarının ihracatını yapmak da mümkün olacak. Burada bir açık gördük ve ya­tırım kararı aldık. Aynı za­manda yine daha önce KAP’a açıklamıştık şirketimiz Batı­liman’ı halka açmak istiyoruz. Bu konuda faaliyetlerimiz de­vam ediyor” diye konuştu.

“Yıllık 90 milyon dolar ihracat yapıyoruz”

Yaklaşık 60 yıllık geçmişiy­le 4 kıtada 30 ülkeye çimento ve klinker ihraç ettiklerini ak­taran Candaş, Batıçim ve Batı­söke çimento fabrikalarının li­manlara yakınlığının, Akdeniz havzası ve Atlantik okyanusu hattındaki pazarlarda Grup’a rekabet avantajı sağladığını vurguladı. Candaş, “Yıllık 5.8 milyon ton çimento ve 4.3 mil­yon ton klinker kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük ka­pasitesine sahip üreticisiyiz. 2023’te hem iç satışta hem de ihracatta Ege Bölgesi’nin en fazla satış yapan üreticisi konumunda. Ciromuzun yak­laşık 90 milyon doları ihra­cattan geliyor. Grubumuzun ithalatı yaklaşık 40 milyon do­lar. Türkiye birçok sektörde cari açık verirken biz cari fazla veriyoruz” dedi.

Enerjisini atıklardan sağlıyor

Mayıs ayında ilk sürdürü­lebilirlik raporlarını yayım­ladıklarını ileten Candaş, şunları söyledi: “Alternatif hammadde kullanımını ya­ni katkılı çimento üretimimi­zi daha da artırmak istiyoruz. Bu konu ayrıca AB’nin sınır­da karbon düzenlemesi açı­sından da önemli. Biz yıllar­dır katkılı çimento üretimi yapıyoruz. Hedefimiz katkılı çimento üretim kapasitemi­zi daha da artırmak, klinkerin payını düşürmek.

Öte yandan sürdürülebilirlik faaliyetle­ri doğrultusunda Batıçim'de %5 dolaylarında alternatif ya­kıt kullanımı varken, biz yeni yapılanmayla organize olarak, atıktan türetilmiş alternatif yakıt ikame oranımızı yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkardık. Bu oranı önce yüzde 30’a, ardın­dan yüzde 50’ye çıkarmak is­tiyoruz. Ayrıca güneş enerjisi yatırımları da planlarımız ara­sında yer alıyor” dedi.

AB standartlarına uygun yeşil ürünler üretiyor

Grup’un AB standartlarına uygun olarak ürettiği emisyonu düşük yeşil ürünleri geçen yıl lanse ettiklerini, ecoBATI markasıyla yüksek katkılı, çevre dostu projelerin çimentosu, standart ismiyle CEM II B, CEM II C tipi yüksek katkılı çimento ürünleri ürettiklerini belirten Candaş, ecoBATI yenilikçi formülü sayesinde CO2 emisyonu açısından yüzde 30 oranında daha düşük değerlere sahip olduğunu ve çimento üretimlerinin yaklaşık yüzde 50’sini kapsadığını söyledi. Candaş, ayrıca 2026’da AB’de sınırda karbon düzenlemesi açısından da önemli bir kalem olacağını belirtti.

“Yılsonunu iyi kapatacağız”

Henüz açıklanmayan yılın ilk 6 aylık satışlarında bütçenin yaklaşık yüzde 91’lik kısmının gerçekleştiğini gördüklerini söyleyen Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör de enflasyon muhasebesinin Grup’a güç kattığını, bilanço tarafında kuvvetlendiklerini ve gelir tablosunda da dengelendiklerini vurguladı. Göngör, bu çerçevede yılsonunda iyi bir ciro ile kapatacaklarını ön gördüklerini aktardı.