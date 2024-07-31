Batı Anadolu'dan 40 milyon dolarlık yatırım planı
İzmir'in köklü sanayi gruplarından olan Batı Anadolu Grubu, hissedar ve yönetim yapısı değişimiyle büyümede ivme kazandı. 2021’de 217 milyon dolar olan konsolide cirosunu 2023’te 480 milyon dolara yükselten şirket, önümüzdeki dönemde yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, yeni dönemde ise 40 milyon doların üzerinde yatırım planlıyor.
Özlem SARSIN
Batıçim ve Batısöke Çimento’yu bünyesinde bulunduran Ege Bölgesi’nin önde gelen çimento ve beton üreticisi Batı Anadolu Grubu, 2021 yılındaki hissedar ve yönetim değişikliği sonrası yakaladığı büyüme ivesini sürdürmeyi hedefliyor.
Grubun hedeflerini ve yatırım planlarını paylaşan Batı Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Grubumuzun amiral gemisi Batıçim Batı Anadolu Çimento, 6 yıl sonra 2023'te bilançosunda ilk kez konsolide bazda 2 milyar 55 milyon TL, Batısöke Çimento da 872,5 milyon TL ile 7 yıl sonra ilk kez net kâr açıkladı. Çimentoda ve betonda Ege’nin lideri olan grubumuz eskisinden daha güçlü. Yeni dönemde 40 milyon doların üzerinde yatırım planlıyoruz” dedi.
Yönetime geldiklerinden bu yana işletme sermayesini güçlendirdiklerini belirten Candaş, “Batıçim ve Batısöke başta olmak üzere grubumuz konsolide bazda kârlı bir yapıya geçerken verimli hale geldi. Tabii ki bu başarı borsada da şirketlerimizin hisse senetleri performansına da yansıdı ve yatırımcılarımız memnun oldu. Çalışanlarımız, bölgemiz ve Türkiye ekonomisi için önemli olan köklü geçmişe sahip bu grup eskisinden daha güçlü. Kârdan çok şirketlerimizdeki verimlilik daha önemli” diye konuştu.
İstanbul Borsası’nın en eski şirketlerinden olan Batıçim ve Batısöke’nin, 2021’de ve daha öncesinde kullandığı döviz bazlı kredilerden ve dövizin yükselmesi nedeniyle bilançolarında zarar açıkladığını belirten Candaş, son üç yıllık dönemde borçluluk oranı düşen şirketlerin finansal yapısı güçlendiğini kaydetti. Kârlı ve verimli yapıya geçtikten sonra yeni yatırımlarla büyümeye odaklandıklarını ifade eden Candaş, “Yönetim değişimiyle artan verimlilik ve azalan borçlarla grubumuzun 2021’de 217 milyon dolar olan konsolide cirosu, 2023’te 480 milyon dolara ulaştı.
İki yılda dolar bazında iki kattan fazla büyüdük. Ciromuzun dağılımına baktığımızda da yüzde 54’lük pay, grubun amiral gemisi iki şirketten, Batıçim ve Batısöke Çimento’dan geldi. Yurt içinde ve dışındaki yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine katkımızı daha da artırmak istiyoruz” dedi.
“Batıliman’da rüzgar kanatları taşınabilecek”
Yeni yatırımları gündemlerine aldıklarını dile getiren Candaş, “Önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batıliman’da kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. İhracat konusunda da fırsatları değerlendiriyoruz, KAP açıklaması ile duyurduğumuz, Aliağa Bölgesi’nde çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED süreci devam ediyor” dedi.
Batı Anadolu Grubu’nun yatırım planları içerisinde yer alan diğer bir şirket Batıliman’ın olduğunu belirten Candaş, “Batıliman büyümeye açık. Cirosunun yüzde 80’ini grup dışı şirketlerden sağlıyor. Limanın derinliği büyük gemilere uygun. Limana vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz. Yapacağımız yatırımlarla özellikle bölgemizde üretimi yapılan rüzgar türbin kanatlarının ihracatını yapmak da mümkün olacak. Burada bir açık gördük ve yatırım kararı aldık. Aynı zamanda yine daha önce KAP’a açıklamıştık şirketimiz Batıliman’ı halka açmak istiyoruz. Bu konuda faaliyetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.
“Yıllık 90 milyon dolar ihracat yapıyoruz”
Yaklaşık 60 yıllık geçmişiyle 4 kıtada 30 ülkeye çimento ve klinker ihraç ettiklerini aktaran Candaş, Batıçim ve Batısöke çimento fabrikalarının limanlara yakınlığının, Akdeniz havzası ve Atlantik okyanusu hattındaki pazarlarda Grup’a rekabet avantajı sağladığını vurguladı. Candaş, “Yıllık 5.8 milyon ton çimento ve 4.3 milyon ton klinker kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük kapasitesine sahip üreticisiyiz. 2023’te hem iç satışta hem de ihracatta Ege Bölgesi’nin en fazla satış yapan üreticisi konumunda. Ciromuzun yaklaşık 90 milyon doları ihracattan geliyor. Grubumuzun ithalatı yaklaşık 40 milyon dolar. Türkiye birçok sektörde cari açık verirken biz cari fazla veriyoruz” dedi.
Enerjisini atıklardan sağlıyor
Mayıs ayında ilk sürdürülebilirlik raporlarını yayımladıklarını ileten Candaş, şunları söyledi: “Alternatif hammadde kullanımını yani katkılı çimento üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Bu konu ayrıca AB’nin sınırda karbon düzenlemesi açısından da önemli. Biz yıllardır katkılı çimento üretimi yapıyoruz. Hedefimiz katkılı çimento üretim kapasitemizi daha da artırmak, klinkerin payını düşürmek.
Öte yandan sürdürülebilirlik faaliyetleri doğrultusunda Batıçim'de %5 dolaylarında alternatif yakıt kullanımı varken, biz yeni yapılanmayla organize olarak, atıktan türetilmiş alternatif yakıt ikame oranımızı yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkardık. Bu oranı önce yüzde 30’a, ardından yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz. Ayrıca güneş enerjisi yatırımları da planlarımız arasında yer alıyor” dedi.
AB standartlarına uygun yeşil ürünler üretiyor
Grup’un AB standartlarına uygun olarak ürettiği emisyonu düşük yeşil ürünleri geçen yıl lanse ettiklerini, ecoBATI markasıyla yüksek katkılı, çevre dostu projelerin çimentosu, standart ismiyle CEM II B, CEM II C tipi yüksek katkılı çimento ürünleri ürettiklerini belirten Candaş, ecoBATI yenilikçi formülü sayesinde CO2 emisyonu açısından yüzde 30 oranında daha düşük değerlere sahip olduğunu ve çimento üretimlerinin yaklaşık yüzde 50’sini kapsadığını söyledi. Candaş, ayrıca 2026’da AB’de sınırda karbon düzenlemesi açısından da önemli bir kalem olacağını belirtti.
“Yılsonunu iyi kapatacağız”
Henüz açıklanmayan yılın ilk 6 aylık satışlarında bütçenin yaklaşık yüzde 91’lik kısmının gerçekleştiğini gördüklerini söyleyen Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör de enflasyon muhasebesinin Grup’a güç kattığını, bilanço tarafında kuvvetlendiklerini ve gelir tablosunda da dengelendiklerini vurguladı. Göngör, bu çerçevede yılsonunda iyi bir ciro ile kapatacaklarını ön gördüklerini aktardı.