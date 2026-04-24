Batıçim (BTCIM) hisselerinde kurumsal fon payı değişti

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlanan son verilere göre Borsa İstanbul sanayi endeksinde işlem gören Batıçim (BTCIM) ortaklık yapısında yasal bildirim gerektiren somut bir değişim yaşandı. Tabloda yer alan rakamlar kurumsal yatırımcıların portföy ağırlıklarında gerçekleşen güncellemeleri ortaya koydu.

Kurumsal fon payı yasal bildirim sınırını geçti

Raporun T-1 ve T günü verileri detaylı incelendiğinde İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon pozisyonunda yukarı yönlü bir değişim gerçekleştiği anlaşıldı. T-1 gününde Batıçim sermayesi içindeki payı yüzde 4,95 seviyesinde bulunan fon bu oranı T gününde yüzde 5,04 seviyesine taşıdı. Şirketin 5.580.000.000 TL olan toplam sermayesi içinde ilgili fonun elinde bulundurduğu nominal pay 276.021.446 TL düzeyinden 281.328.517 TL seviyesine çıktı. Yaklaşık 5,3 milyon liralık nominal artış fonun KAP mevzuatı gereği resmi bildirim yapma zorunluluğunu doğuran yüzde 5'lik yasal barajı aşmasıyla sonuçlandı.

Çimento sektöründeki bölgesel dinamikler

İzmir ve Söke bölgelerindeki tesisleriyle üretim yapan Batıçim hem yurt içi altyapı projelerinde hem de ihracat pazarlarında önemli bir rol üstlendi. Şirket son yıllarda liman işletmeciliği faaliyetleri ve klinker üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarıyla gelir kaynaklarını önemli ölçüde çeşitlendirmişti. Fonların Batıçim hisselerinde paylarını artırması bölgesel inşaat hareketliliğine duyulan güvenin bir yansıması olarak kayıtlara geçti.

Bu kurumsal alımların BİST çimento endeksi üzerindeki genel likidite hareketlerine nasıl yön vereceği ise yatırımcıların izleme listesine girdi. Şirketin ihracat gelirlerindeki artış beklentisi kurumsal fonların pozisyon almalarında katalizör görevi gördü. İzmir tesislerinde faaliyet gösteren şirket klinker ve çimento üretim kapasitesiyle Türkiye genelinde işlem gören sanayi şirketleri arasında yer alıyor.

Merkezi kayıt kuruluşu tablosuna yansıyan diğer işlemler

Öte yandan, Merkezi Kayıt Kuruluşu raporuna yansıyan verilere göre Alves Kablo sermayesinde Deniz Karamercan payını yüzde 13,78 seviyesinden yüzde 7,53 seviyesine indirdi. Aynı şirkette Hikmet Alabıcak hisse oranını yüzde 13,75 bandından yüzde 7,50 bandına çekerken Merrill Lynch International ise oranını yüzde 5,54 seviyesinden yüzde 4,88 seviyesine düşürdü. Alves Kablo tahtasında daha önce payı bulunmayan Aykut Aydoğan ve Mesut Albayrak ise sermayeye yüzde 6,25 oranında dahil olarak kayıtlara geçti.

Ev aletleri üreticisi Arzum ortaklarından Talip Murat Kolbaşı elindeki payı yüzde 10,71 seviyesinden yüzde 7,72 seviyesine indirdi.

Borlease Otomotiv tarafında yabancı kurumsal yatırımcı Merrill Lynch International hisse oranını yüzde 4,76 seviyesinden yüzde 5,02 seviyesine yükseltti.

Gate Group Teknoloji ortaklık yapısında Pardus Portföy Üçüncü Serbest Fon payını yüzde 4,42 bandından yüzde 7,93 bandına çıkardı.

Son olarak Tatlıpınar Enerji sermayesinde Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu payını yüzde 20,50 seviyesinden yüzde 17,52 seviyesine düşürürken Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu oranını yüzde 3,20 seviyesinden yüzde 6,12 seviyesine taşıyarak güncel tabloda yerini aldı